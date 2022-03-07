ВСУ выбили оккупантов из аэропорта Николаева – глава ОГА

На других направлениях украинские военные тоже отбились

В Николаеве освободили аэропорт от оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные выбили российского оккупанта из Международного аэропорта Николаева. С других направлений ВСУ тоже отбились.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в видеообращении в Facebook.

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По состоянию на 14:15 7 марта, аэропорт контролируется украинскими военными.

"Аэропорт наш. Выбили. Устраиваемся там поудобнее. Самолеты, правда, сейчас полететь не могут. Но аэропорт наш. Это точка нужная", – сказал Ким.

Он также добавил, что после атаки российские военные разбежались по ближайшим лесам.

"Сейчас мы их там по округе, по лесам пособираем. Тех, которые поразбегались и придем в чувства. С других направлений тоже отбились. Там они меньшими силами заходили. Растерянные маленькие ежики – бегают по кустам и не знают, что делать. Сейчас мы всех найдем", – пообещал Ким.

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Ситуация в Украине 7 марта