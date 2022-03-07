В Україну надходять тисячі тонн "гуманітарки" від сусідніх країн

Небайдужі європейці шлють засоби гігієни, одяг та ліки

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Мешканці та волонтери сусідніх країн тисячами тонн надсилають гуманітарну допомогу в Україну.

"Лише за останню добу тільки через шість пунктів пропуску львівської митниці пройшло 2905 тонн гуманітарних вантажів. Тобто львівська митниця оформила 409 транспортних засобів, включаючи залізничні вагони", — повідомила "Сьогодні" пресслужба Львівської митниці.

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Як уточнили в службі, найбільше в Україну як гуманітарна допомога зараз надходять продукти, мило, зубна паста, інші засоби гігієни, ліки та одяг.

Крім того, співробітники львівської митниці разом із волонтерами створили Міжнародний гуманітарний штаб Допомогти UALviv.

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"Після того як гуманітарна допомога надходить до України, її розподілом займаються місцеві органи влади та волонтери нашого штабу. Потім усі ці вантажі вже з допомогою інших волонтерів відправляються по всій країні, туди, де вони найбільше потрібні", — розповіли нам у пресслужбі Львівської митниці.

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Контрабанда під виглядом "гуманітарки"

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Як додали митники, не обходиться і без таких ділків, котрі під виглядом гуманітарної допомоги везуть в Україну брендовий одяг.

"Під час огляду мікроавтобуса, який приїхав із Польщі, було виявлено 30 ящиків нових футболок відомих світових виробників. Весь товар буде переданий ЗСУ", — повідомили митники.

Як стало відомо, сьогодні вранці львівські митники затримали чергову партію контрабанди. Ділки також намагалися провезти 10 ящиків брендового одягу під виглядом гуманітарної допомоги переселенцям.

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