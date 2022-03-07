В Украину поступают тысячи тонн "гуманитарки" от соседних стран

Неравнодушные европейцы шлют средства гигиены, одежду и лекарства

Гуманитарная помощь беженцам во Львове / Фото: Коллаж: Сегодня

Жители и волонтеры соседних стран тысячами тонн отправляют гуманитарную помощь в Украину.

"Лишь за последние сутки только через шесть пунктов пропуска львовской таможни проследовало 2905 тонн гуманитарных грузов. То есть львовская таможня оформила 409 транспортных средств, включая железнодорожные вагоны", — сообщила "Сегодня" пресс-служба Львовской таможни.

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Как уточнили в этой службе, больше всего в Украину в качестве гуманитарной помощи сейчас поступают продукты, мыло, зубная паста, прочие средства гигиены, лекарства и одежда.

Кроме того, сотрудники львовской таможни вместе с волонтерами создали Международный гуманитарный штаб ДопомогтиUALviv.

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"После того как гуманитарная помощь поступает в Украину, ее распределением занимаются местные органы власти и волонтеры нашего штаба. Затем все эти грузы уже с помощью других волонтеров отправляются по всей стране, туда, где они больше всего необходимы", — рассказали нам в пресс-службе Львовской таможни.

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Контрабанда под видом "гуманитарки"

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Как добавили таможенники, не обходится и без таких дельцов, которые под видом гуманитарной помощи везут в Украину брендовую одежду.

"Во время осмотра микроавтобуса, приехавшего из Польши, было выявлено 30 ящиков новых футболок известных мировых производителей. Весь товар будет передан ВСУ", — сообщили таможенники.

Как стало известно, сегодня утром львовские таможенники задержали очередную партию контрабанды. Дельцы также пытались провезти 10 ящиков брендовой одежды под видом гуманитарной помощи переселенцам.

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