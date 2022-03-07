Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 ☢ Атака на ЗАЭС 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Кулеба встретится с Лавровым в Анталье – МИД Турции

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 марта, 14:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Встреча по урегулированию развязанной Россией войны должна пройти в четверг, 10 марта
Встреча пройдет в Анталье / Коллаж "Сегодня"
Встреча пройдет в Анталье / Коллаж "Сегодня"

В четверг, 10 марта, в Анталье состоится трехсторонняя встречаглав МИД Турции, Украины и России.

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет Агентство Анадолу.

Реклама

Встреча пройдет в рамках Дипломатического форума в Анталье, согласие на участие в котором дали и Сергей Лавров, и Дмитрий Кулеба.

"Лавров и Кулеба прибудут в Анталью. Встреча состоится с моим участием. Мы приложили большие усилия для ее организации", – сказал турецкий министр.

Мевлют Чавушоглу выразил надежду на вклад предстоящей встречи в мир и стабильность в регионе. Абсолютный приоритет – прекращение военных действий, подчеркнул министр.

Реклама

Переговоры Украины и РФ

28 февраля украинская делегация прибыла на место встречи на украинско-белорусской границе. Стороны договорились, что переговоры состоятся без предварительных условий. После длительных переговоров подробности не сообщались. Стороны поехали в свои столицы для обсуждений с лидерами государств.

Второй раунд состоялся 3 марта. Тогда Подоляк заявлял, что стороны договорились о гуманитарных коридорах в городах, которые больше всего пострадали от обстрелов. Хотя, в результате, Россия сорвала договоренности и начала стрелять по мирным жителям.

Член украинской делегации Давид Арахамия рассказывал, что Москва спешит с переговорами, ей стал дорог ее имидж в мире.

Реклама

Украинская и российская делегации сегодня, 7 марта, проведут очередной раунд переговоров по урегулированию развязанной Россией войны в 16:00.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Пункты пропуска на границе работают круглосуточно – Госпогранслужба Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Вторжение России, день одиннадцатый. Новые санкции для РФ и большие потери оккупантов – онлайн Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Вызвал огонь на себя. Подполковник Вагоровский Эдуард Николаевич. Погиб, выводя нашу авиацию из-под ракетного удара. Дал возможность другим летчикам подняться в воздух. Герой Украины (посмертно).

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Капитан запаса Сергей Чижиков, мобилизованный сотрудник Укрпошты, сбил российский самолет, бомбивший Чернигов. Новейший Су-35 (стоимость - $50 млн) был уничтожен почтальоном-ракетчиком с помощью ПЗРК «Игла-1». Точная доставка "бандероли" - гордимся!
Слава Україні!
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять