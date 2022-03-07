Кулеба зустрінеться з Лавровим в Анталії – МЗС Туреччини

Зустріч з врегулювання розв'язаної Росією війни має відбутися у четвер, 10 березня

Зустріч пройде в Анталії / Колаж "Сьогодні"

У четвер, 10 березня, в Анталії відбудеться тристороння зустрічглав МЗС Туреччини, України та Росії.

Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, пише Агентство Анадолу.

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Зустріч пройде у рамках Дипломатичного форуму в Анталії, згоду на участь у якому дали і Сергій Лавров та Дмитро Кулеба.

"Лавров та Куліба прибудуть до Анталії. Зустріч відбудеться з моєю участю. Ми доклали великих зусиль для її організації", – сказав турецький міністр.

Мевлют Чавушоглу висловив надію на внесок майбутньої зустрічі у мир та стабільність у регіоні. Абсолютний пріоритет – припинення воєнних дій, наголосив міністр.

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Переговори України та РФ

28 лютого українська делегація прибула на місце зустрічі на українсько-білоруському кордоні. Сторони домовились, що переговори відбудуться без попередніх умов. Після тривалих переговорів подробиці не повідомляли. Сторони поїхали до своїх столиць для обговорень з лідерами держав.

Другий раунд відбувся 3 березня. Тоді Подоляк заявляв, що сторони домовилися про гуманітарні коридори у містах, які найбільше постраждали від обстрілу. Хоча, в результаті, Росія зірвала домовленості та почала стріляти у мирних жителів.

Член української делегації Давид Арахамія розповідав, що Москва поспішає з переговорами, їй став дорогий її імідж у світі.

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Українська та російська делегації сьогодні, 7 березня, проведуть черговий раунд переговорів щодо врегулювання розв'язаної Росією війни о 16:00.