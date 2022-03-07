"Путін постійно бреше": у Гаазі розпочалися слухання за позовом до Росії

7 березня у Міжнародному суді ООН виступили представники України

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Міжнародний суд ООН у Гаазі розпочав перші слухання за позовом України проти Російської Федерації. Засідання розпочалося об 11 годині за київським часом. Сьогодні слухають Україну. Наша країна просить змусити Росію припинити всі воєнні дії в Україні.

Виступав зокрема представник президента України в Криму Антон Кориневич. Він нагадав, що саме за хвилини, коли відбувається судове засідання, війська Росії вбивають мирних українців.

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Росія виправдовує війну в Україні брехнею про "геноцид" російськомовних людей у країні, але насправді саме Росія робить геноцид, заявляв раніше президент України Володимир Зеленський. Так кажуть у суді українські представники у суді. Росія бреше та перекручує концепцію ООН про запобігання геноциду, щоб виправдати свої злочини в Україні, сказав Кориневич.

"Путін постійно бреше, коли каже, що прийшов зупинити геноцид українського народу. Насправді він його робить", — заявив він.

У Гаазі вбачають, що РФ зневажає міжнародне право. Міжнародний кримінальний суд також розпочав провадження – вже проти конкретних осіб, Путіна та його оточення. Слідство вже йде на докази.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у судах Україна відстоює міжнародний правопорядок.

Додамо, що Росія відмовилася захищатися в суді, заявивши, що не зацікавлена в цьому. Під час слухань у процесі проти Росії президентка Міжнародного суду ООН Джоан Донохью оголосила, що отримала офіційну письмову відмову.

Президентка міжнародного суду очікувала, що РФ заперечуватиме юрисдикцію суду. Втім, РФ просто ігнорує засідання, але це нічого – вирок буде.

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Чого ще просить Україна

Разом з основною заявою Україна попросила вжити тимчасових обмежувальних заходів. Зокрема, Україна просить суд направити Росії наказ про наступні заходи: