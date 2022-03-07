Третий раунд переговоров завершился, есть маленький позитив — Подоляк

Сразу после переговоров возобновились обстрелы со стороны российских войск

Подоляк рассказал о третьем раунде переговоров с РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отчитался о том, как прошел третий раунд переговоров с Россией.

"Третий раунд переговоров завершился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", — сообщил он.

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Делегация Украины покинула Беловежскую Пущу на вертолетах.

Сразу после окончания переговоров Россия начала интенсивный обстрел. Разрывы слышны в разных районах Киева, в частности на Оболони.

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Переговоры Украины и РФ

Первый раунд переговоров с Россией состоялся 28 февраля на украинско-белорусской границе. Стороны договорились, что переговоры состоятся без предварительных условий. После длительных переговоров подробности не сообщались. Представители поехали в свои столицы для обсуждения с лидерами государств.

Второй раунд состоялся 3 марта. Тогда Подоляк заявлял, что стороны договорились о гуманитарных коридорах в городах, которые больше всего пострадали от обстрелов. В результате Россия сорвала договоренности и начала стрелять по мирным жителям.

Член украинской делегации Давид Арахамия рассказывал, что Москва спешит с переговорами, ей стал дорог ее имидж в мире.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выдвинул требования к Украине, выполнение которых якобы может остановить войну. Там всего три пункта, но они неприемлемы для Киева: отказаться от НАТО, признать Крым российским и признать независимость т. н. "ЛДНР".

Также появилась информация, мол, экс-президент Виктор Янукович прилетел в Минск. Ранее сообщалось, что Москва его якобы готовит к передаче власти в Украине.

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