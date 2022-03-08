Як зупинити Путіна? Куліба озвучив три прохання до Заходу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Захід посилити санкції проти Росії особисто проти її президента Володимира Путіна, а також надати Україні сучасні системи ППО. Про це він написав у колонці для The Washington Post.
"Президент Росії Володимир Путін продовжує бомбити наших громадян і вбивати мирних жителів, його вторгнення слідує сценарію Гітлера та Сталіна. Останній раз Київ та інші українські міста стикалися з такою жорстокою військовою агресією рано вранці 22 червня 1941 року", — зазначив Кулеба.
Він закликав Захід надати більше допомоги Україні у війні з Росією. За його словами, для цього потрібні три речі: літаки, ППО та енергетичне ембарго.
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"Ми бачимо, відчуваємо і цінуємо солідарність світу. Захоплення нашим народом, збройними силами та президентом. Це наповнює нас гордістю. Але щоб зупинити Путіна, будуть потрібні рішучі та негайні кроки. Нам потрібні літаки. Потрібні ефективні системи ППО та ПРО. Нам потрібно захистити наше небо, щоб російські літаки та ракети не вбили більше мирних жителів", — заявив Куліба.
Крім того, він закликав країни світу припинити купувати російські газ та нафту, щоб не фінансувати таким чином війну в Україні.
"Країни повинні припинити купувати російську нафту, яка зараз заплямована українською кров'ю, і заборонити російським кораблям заходити до портів", — вважає Кулеба.
Також, за його словами, необхідно заборонити російському державному Ощадбанку використати SWIFT та заблокувати російські фінанси за кордоном.
"Немає часу чекати чи вагатися. Настав час пройти це колективне випробування нашої людяності. "Ніколи більше" має стати гаслом, закликом до дії, а не урочистою, а порожньою обіцянкою. Настав час довести, що 21 століття буде відрізнятися від 20-. го століття", — резюмував Кулеба.
Війна в Україні 8 березня
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