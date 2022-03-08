Зеленський розповів, чи готовий він до компромісу із Росією

Президент України вважає, що Путін має розпочати діалог

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україна готова вести переговори з Росією та шукати компроміси, але не готова капітулювати.

На цьому наголосив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу ABC News.

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На запитання, чи Україна готова виконувати заявлені вимоги Кремля щодо відмови від НАТО, визнання Криму російським, а "ЛДНР" незалежними, Зеленський відповів: "Насамперед, я готовий до діалогу, але ми не готові до капітуляції".

Як пояснив президент, до капітуляції не готові українці, які його обрали. При цьому Зеленський додав, що охолов до питання щодо можливого вступу України до НАТО.

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"НАТО не готове прийняти Україну, Альянс боїться суперечливих речей та конфронтації з Росією", – сказав він.

За словами Зеленського, Україна не хоче бути країною, яка "просить щось навколішки, і ми не збираємося бути такою країною, я не хочу бути таким президентом".

"Я кажу про гарантії безпеки. Я думаю, що пункти про тимчасово окуповані території і невизнані республіки, які не визнані ніким, окрім РФ, ми можемо обговорити і знайти компроміс", – сказав президент.

Як зазначив глава держави, ключове питання – як на цих територіях житимуть люди, котрі хочуть бути частиною України.

"Путін має почати говорити, розпочати діалог, замість того, щоб жити в інформаційній кулі без кисню", – додав він.

Переговори України та РФ

Перший раунд переговорів з Росією відбувся 28 лютого на українсько-білоруському кордоні. Сторони домовились, що переговори відбудуться без попередніх умов. Після тривалих переговорів подробиці не повідомляли. Представники поїхали до своїх столиць для обговорення з лідерами держав.

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Другий раунд відбувся 3 березня. Тоді Подоляк заявляв, що сторони домовилися про гуманітарні коридори у містах, які найбільше постраждали від обстрілу. Однак Росія зірвала домовленості та почала стріляти у мирних жителів.

Під час третього раунду переговорів вдалося досягти компромісу щодо гуманітарних коридорів, проте консультації з базових питань продовжуються.

Член української делегації Давид Арахамія розповідав, що Москва поспішає з переговорами, їй став дорогий її імідж у світі.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков висунув вимоги до України, виконання яких нібито може зупинити війну. Там лише три пункти, але вони неприйнятні для Києва: відмовитись від НАТО, визнати Крим російським та визнати незалежність т. з. "ЛДНР".