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Зеленский рассказал, готов ли он к компромиссу с Россией

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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8 марта, 11:56
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Президент Украины считает, что Путин должен начать диалог
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Украина готова вести переговоры с Россией и искать компромиссы, но не готова капитулировать.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC News.

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На вопрос, готова ли Украина выполнять заявленные требования Кремля насчет отказа от НАТО, признания Крыма российским, а "ЛДНР" независимыми, Зеленский ответил: "Прежде всего, я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции".

Как объяснил президент, к капитуляции не готовы украинцы, избравшие его. При этом Зеленский добавил, что охладел к вопросу относительно возможного вступления Украины в НАТО.

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"НАТО не готово принять Украину, Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с Россией", – сказал он.

По словам Зеленского, Украина не хочет быть страной, которая "просит что-то на коленях, и мы не собираемся быть такой страной, я не хочу быть таким президентом".

"Я говорю о гарантиях безопасности. Я думаю, что пункты о временно оккупированных территориях и непризнанных республиках, которые не признаны никем, кроме РФ, мы можем обсудить и найти компромисс", – сказал президент.

Как отметил глава государства, ключевой вопрос – как на этих территориях будут жить люди, которые хотят быть частью Украины.

"Путин должен начать говорить, начать диалог, вместо того, чтобы жить в информационном шаре без кислорода", – добавил он.

Переговоры Украины и РФ

Первый раунд переговоров с Россией состоялся 28 февраля на украинско-белорусской границе. Стороны договорились, что переговоры состоятся без предварительных условий. После длительных переговоров подробности не сообщались. Представители поехали в свои столицы для обсуждения с лидерами государств.

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Второй раунд состоялся 3 марта. Тогда Подоляк заявлял, что стороны договорились о гуманитарных коридорах в городах, которые больше всего пострадали от обстрелов. В результате Россия сорвала договоренности и начала стрелять по мирным жителям.

Во время третьего раунда переговоров удалось достичь компромисса насчет гуманитарных коридоров, однако консультации по базовым вопросам продолжаются.

Член украинской делегации Давид Арахамия рассказывал, что Москва спешит с переговорами, ей стал дорог ее имидж в мире.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выдвинул требования к Украине, выполнение которых якобы может остановить войну. Там всего три пункта, но они неприемлемы для Киева: отказаться от НАТО, признать Крым российским и признать независимость т. н. "ЛДНР".

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