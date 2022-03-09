"Украинцы, мы вас любим": оккупанты бросили технику и оставили записки

Украинские защитники нашли записку от оккупантов в брошенной технике – военные РФ просили прощения за вред, который нанесли нашему народу

Оккупанты оставили технику и письмо для ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают отказываться воевать против Украины, бросают свою военную технику и бегут назад в РФ или же сдаются в плен нашим защитникам. В этот раз военные РФ еще и оставили записку для ВСУ о том, что не хотят воевать.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

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"Освободители" нашей земли снова разбиты, потеряли боеспособность, морально-психологическое состояние не позволяет выполнять дальнейшие задачи. Все российские солдаты и офицеры, побежавшие по лесам, теперь читают наши листовки, как правильно сдаться в плен", – написали в сообщении.

Фото: Оперативное командование "Север"

Военные показали фото техники, которую оставили оккупанты. Внутри нее нашли письмо для наших защитников. Они написали: "Простите, украинцы! Мы тоже против войны. Мы вас любим!".

Фото: Оперативное командование "Север"

Фото: Оперативное командование "Север"

Война в Украине 9 марта