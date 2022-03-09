"Українці, ми вас любимо": окупанти покинули техніку та залишили записки

Російські окупанти продовжують відмовлятися воювати проти України, кидають свою військову техніку і тікають назад до РФ або ж здаються у полон нашим захисникам. Цього разу військові РФ ще й залишили записку для ЗСУ про те, що не хочуть воювати.
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".
"Асвабадітелі" нашої землі знову розбиті, втратили боєздатність, морально-психологічний стан не дозволяє виконувати подальші завдання. Всі руські солдати та офіцери, які повтікали по лісах, тепер читають наші листівки, як правильно здатись в полон", – написали у повідомленні.
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Військові показали фото техніки, яку залишили окупанти. Всередині неї знайшли лист для наших захисників. Вони написали: "Вибачте, українці! Ми теж проти війни. Ми вас любимо!".
Війна в Україні 9 березня
- Українські захисники вже чотирнадцятий день відбивають атаки російських окупантів. Поки військам РФ прогнозують ганебний кінець "операції в Україні", як її називають окупанти, всій країні-агресору загрожує дефолт.
- Проте військові продовжують обстрілювати та вбивати мирних українців. Під черговий авіаудар знову потрапила Охтирка Сумської області – деякі будинки буквально вщент знесли бомбами.
- Сили ЗСУ знищили ворожу базу в районі селища Дергачі, з якої обстрілювали міські райони Харкова. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, окупанти відступили до Росії через кордон.
- Через російських окупантів Чорнобильська атомна електростанція залишилася повністю без електропостачання.
- Російські військові, які потрапляють у полон, почали зізнаватись у намірах захопити міста в Україні. Один із них розповів, що їхав не на навчання, а на війну в Україну.
- Тим часом ЧАЕС знеструмлена: через 48 годин може вирватися радіація. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.