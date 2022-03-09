ЧАЕС знеструмлена! Через 48 годин може вирватися радіація – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародне співтовариство вимагати від РФ припинити вогонь

Окупанти продовжують обстрілювати ЧАЕС / Фото: Колаж: Сьогодні

Єдина лінія електропостачання ЧАЕС і всіх її ядерних об’єктів, які контролює російська армія, пошкоджена.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter.

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"ЧАЕС знеструмлена. Я закликаю все міжнародне співтовариство негайно вимагати від Росії припинити вогонь і дати ремонтним бригадам якнайшвидше відновити електропостачання", – написав Кулеба.

За його словами, резервні дизель-генератори забезпечать живлення ЧАЕС та її об’єктів протягом 48 годин.

"Потім відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива, що загрожуватиме витоком радіації. Варварська війна РФ загрожує всій Європі. Путін має зупинити її негайно!" – зазначив Кулеба.

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МАГАТЕ втратила зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС

Системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС, яку захопили російські окупанти, припинили передачу даних Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це повідомляє гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, пише Reuters.

"Віддалена передача даних із систем моніторингу гарантій, встановлених на Чорнобильській АЕС, була втрачена", – відзначили в агенції.

Поки що невідомо, із чим пов'язана втрата зв'язку.

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