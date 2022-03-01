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Якщо не від кулі, то від радіації. Росіяни отримують значне опромінення у зоні ЧАЕС

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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1 березня, 18:34
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Росіяни зазнають зовнішнього та внутрішнього опромінення, яке, без сумніву, призведе до онкозахворювань
У зоні ЧАЕС - величезна кількість радіоактивних речовин
У зоні ЧАЕС - величезна кількість радіоактивних речовин / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти захопили ЧАЕС, але вони не володіють правилами особистої безпеки при роботі на радіоактивно забрудненій території. Це може призвести до "самогубства".

Про це повідомили в Державному науково-технічному центрі з ядерної і радіаційної безпеки, передає Енергоатом.

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"Загарбники зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення у Чорнобильській зоні відчуження", – йдеться у повідомленні.

Перебуваючи у зоні відчуження та не володіючи навичками із забезпечення особистої безпеки при роботі на радіоактивно забрудненій території, окупанти зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення, яке, без сумніву, матиме стохастичний прояв у формі онкозахворювань.

"Невігластво та нерозуміння небезпек, нехтування правилами, угодами та конвенціями часто призводять до прикрого самогубства", – додали в "Енергоатомі".

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Війська РФ захопили Чорнобильську станцію

Росіяни захопили Чорнобильську станцію. Персонал станції перебуває у заручниках. Про це повідомила радник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олена Шевцова в Facebook.

"Це загрожує безпеці не тільки України, а й Європи", – написала вона.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що після жорстокого бою наш контроль над Чорнобильським майданчиком втрачено.

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"Стан об'єктів колишньої ЧАЕС, конфайнменту та сховища ядерних відходів невідомий. Після абсолютно безглуздої атаки росіян на цьому напрямку неможливо говорити про те, що ЧАЕС у безпеці. Це одна з найсерйозніших загроз Європі сьогодні. Знаючи звички росіян, напевно, вони вже готують провокаційні речі на ЧАЕС. Або скористаються пошкодженнями, отриманими об'єктами під час атаки, щоб звинуватити в цьому Україну, або самі пошкодять ці, безумовно, найнебезпечніші об'єкти", – сказав він.

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