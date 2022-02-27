Під Києвом підірвали ще один міст – триває бій з окупантами

У Гостомелі продовжуються активні бойові дії

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Під Києвом 27 лютого внаслідок боїв між Збройними силами України та російською армією підірвано міст між Ірпенем та Бучею.

Про це повідомляє Telegram-канал Клименко Time.

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"Підірвано міст між Ірпенем і Бучею. У Гостомелі на повороті на Ірпінь йде бій. Горить місцевий ТЦ "Жираф" – йдеться у повідомленні.

У Бучі та Ірпені йдуть бої

Вранці в Бучі снаряд влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок з подальшим займанням. Пожежу локалізовано. Попередньо жертв та постраждалих немає. Підрозділи ДСНС змушені були залишити місце події у зв'язку з обстрілом.

У соцмережах публікують кадри з будинком, що горить після обстрілу.

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Політичний експерт Кирило Сазонов пише у Facebook, що "через Бучу, переїзд та повз заправку КЛО та "Жираф" велика колона техніки з боєм прорвалася в Ірпінь".