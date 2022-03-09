Окупанти знеструмили Чорнобильську АЕС – Укренерго

Бойові дії в районі станції продовжуються

Чорнобильську станцію захопили окупанти / Фото: Колаж: Сьогодні

Через російських окупантів Чорнобильська атомна електростанція залишилася повністю без електропостачання. Про це повідомляє "Укренерго".

"Внаслідок ворожих дій російських окупантів повністю знеструмлена Чорнобильська АЕС. Бойові дії продовжуються, що унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергоживлення", – йдеться у повідомленні компанії.

Також знеструмлено весь Славутич.

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Як повідомляє "Енергоатом", ядерна безпека залежить від систем охолодження, які мають постійно бути підключені до електроенергії. Інакше є ризик виходу радіації.

"На сховищі відпрацьованого ядерного палива-1 зберігається близько 20 тисяч відпрацьованих паливних збірок. Вони потребують постійного охолодження. Яке можливе лише за наявності електропостачання. Якщо ж його не буде, то насоси не будуть охолоджувати. Як наслідок – зросте температура в басейнах витримки, виникне паріння та вихід радіоактивних речовин у навколишнє середовище. Вітром радіоактивну хмару може перенести в інші регіони України, Білорусі, Росії, Європи", – попереджає компанія.

Крім того, загроза життю співробітників станції стала ще більшою.

"Не працюватиме вентиляція на об'єкті. Весь персонал, який перебуває там, отримає небезпечну дозу випромінювання", – зазначає "Енергоатом".

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Ситуація на ЧАЕС

Раніше системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС, яку захопили російські окупанти, припинили передачу даних у Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

24 лютого росіяни захопили Чорнобильську атомну станцію. Персонал станції перебуває у заручниках.

Незабаром у Чорнобильській зоні зафіксували збільшення радіації. За інформацією Держінспекції ядерного регулювання України, внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону в зоні відчуження наразі неможливо.