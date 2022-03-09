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Будем бить врага его же оружием: обращение Зеленского

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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9 марта, 12:38
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Президент Украины посоветовал российским оккупантам просто уйти из Украины
Зеленский снова обратился к украинцам
Зеленский снова обратился к украинцам / Фото: Официальный сайт президента Украины, Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам на 14-й день обороны страны от российского нападения.

"Масштаб угрозы государству – максимальный. Оккупационный контингент уже завел на нашу территорию почти всех, кого собирали для вторжения в Украину. Но и масштаб нашего ответа – максимальный. И это два разных слова "максимальный". У них – и у нас. У них – только техника. По максимуму. У нас – к технике ещеи народ. На высоте. У них – только приказы. Наступать. Убивать. Издеваться. А у нас еще реальное желание миллионов украинцев победить. Защититься. Очистить свою страну", – сказал он.

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Зеленский отметил, что весь мир знает о героизме украинцев.

"Мы выстояли и вдохновили весь мир нашей решительностью. Нет такого уголка на земле, где бы ни знали, с каким героизмом украинский народ защищает собственную землю... Наши военные и терробороновцы смогли пополнить арсенал нашей техники за счет многих трофеев, взятых на поле боя. Танки врага, бронемашины, боеприпасы теперь будут работать на нашу оборону. На нашу жизнь. Что может быть более унизительно для оккупантов? Мы будем бить врага его оружием. Вдобавок к нашему, которое русские войска уже неплохо почувствовали. Почувствовали так, что все больше солдат и командиров противника задают простой вопрос: а для чего их послали на эту землю, на эту войну? И у них нет ответа. Кроме одного слова – гибель", – сказал он.

Президент Украины обратился на русском языке к российским солдатам.

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"Российские солдаты! У вас ещё есть шанс выжить. Почти две недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадимся. Что мы будем воевать, пока не вернём свою землю и пока не ответим сполна за всех наших убитых людей. За убитых детей. Вы ещё можете спастись. Если просто уйдёте. Не верьте своим командирам, когда они говорят вам, что у вас ещё есть шансы в Украине. Вас здесь ничего не ждёт, кроме плена или гибели, вы забираете наши жизни и отдадите свои. И мы знаем – у нас есть перехваты – что ваши командиры уже всё понимают", – сказал он.

Также президент отметил, что Запад не может решиться на критически важное решение для Украины, которое наша страна приняла бы сразу, чтобы помочь друзьям.

"Украина с первого дня российского вторжения повторяет партнерам: если вы не закроете небо, вы будете ответственны за катастрофу. Россия использует ракеты, авиацию и вертолеты против гражданских. Против городов. Против нашей инфраструктуры. Это гуманитарная обязанность мира – реагировать. Но... Решения нет", – сказал он.

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Зеленский поблагодарил Польшу за готовность предоставить Украине боевые самолеты и призвал действовать быстрее.

"Слушайте: у нас война! Это ведь не пинг-понг! Это о человеческих жизнях! Мы еще раз просим – решайте это побыстрее. Не перебрасывайте ответственность, а отправьте нам самолеты", – сказал он.

Президент рассказал о договоренности по зеленым коридорам и о продолжении эвакуации из городов и городков Киевской области. Из Дымера, Ворзеля, Ирпеня увезли уже более 18 тысяч человек.

"Сумы – Полтава. Изюм – Лозовая. Энергодар – Запорожье. Мариуполь – Запорожье. Ворзель, Буча, Бородянка, Гостомель в Киев. Наши члены правительства и военные создали все условия. Если будет хоть один выстрел – полная ответственность на оккупантах. А как отвечает мир – вы уже увидели. Мощно. Санкционными пакетами", – сказал Зеленский.

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