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Понад 50 тис. окупантів: Аваков підрахував втрати військових РФ

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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9 березня, 16:26
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Втрати супротивника з 24.02 по 08.03 (включно) орієнтовно склали понад 12 тисяч осіб, але це без поранених і взятих у полон
Росіяни зазнають втрат
Росіяни зазнають втрат / Фото: Колаж: Сьогодні

У вторгненні Росії на територію України було задіяно угруповання близько 200 тисяч осіб. Втрати військових РФ, що беруть участь в агресії, – близько 50 635 осіб.

Про це написав колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Telegram.

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Він порахував втрати, користуючись даними України та даними закритих джерел у РФ.

"Втрати агресора на ранок 14 дня війни: вбитими – 10 235 (регулярних сил) + 2400 (зі складу ПВК діючих разом із ворогом) разом – близько 12 635 (за даними внутрішнього інсайдера в РФ). Пораненими – близько 35 000. Полоненими – близько 3000", – написав Аваков.

За його словами, втрати військових РФ становлять близько 50 635 осіб із 200 тис. військових.

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"З цифр за втратами особового складу російського агресора чітко видно перспективу окупаційних сил, що залишилися. Гей, російські орки, ви несете нам багато горя – ви вбиваєте наших громадян, але просто подивіться цифри – ви, хоч і з промитими мізками, але не настільки тупі. Ви всі повернетесь додому або у трунах, або каліками", – додав Аваков.

Втрати ворога

Окупанти продовжують нести розгромні втрати, намагаючись захопити українські землі, повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.03 (включно) орієнтовно склали:

  • особового складу – понад 12 тисяч осіб,
  • танків ‒ 317,
  • ББМ – 1070,
  • артилерійських систем -120,
  • РСЗВ – 56,
  • коштів ППО – 28,
  • літаків – 49,
  • вертольотів – 81,
  • автомобільної техніки – 482,
  • кораблів/катерів – 3,
  • цистерн з ПММ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

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