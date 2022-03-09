Здобувають у бою, викрадають на тракторах та виносять на руках: як українці захоплюють ворожу техніку (відео)

Трофейна російська військова техніка залучається для захисту України

Техніка окупантів може добре послужити на благо України і проти самих росіян. Фото: колаж "Сьогодні"

Під час бойових дій в Україні бійці ЗСУ, територіальної оборони та навіть звичайні громадяни регулярно захоплюють техніку російських окупантів. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, до Збройних Сил як трофеїв надійшло чи не більше танків та бронемашин, ніж за останні 8 років надходило від українського ОПК.

"Наші захисники захопили кілька машин зі снарядами до РСЗВ, якими російські військові злочинці обстрілюють наші мирні міста. Всі ці снаряди повернуться ворогові", – наголосив Резніков.

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Зі свого боку, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія додав, що техніка та озброєння, здобуті в бою, або які були кинуті агресором, у період воєнного стану можуть і повинні бути залучені для захисту нашої території та громадян.

Так, 9 березня, після того, як з Миколаєва були вибиті окупанти, на вулицях міста були помічені два російські БТР і дві вантажівки, які перевозилися для використання ЗСУ.

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Крім того, підрозділ "Азов" у Миколаєві захопив кілька одиниць техніки та зброї російських окупантів. Серед них бронетранспортер та автомобіль з військовим обмундируванням. Про це у своєму Telegram повідомив лідер Азовського руху Андрій Білецький.

Раніше на Запоріжжі українські військовослужбовці знешкодили російський позашляховик багатоцільового призначення "Тигр", а ще одну машину захопили. Про це повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух на своїй сторінці у Facebook.

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"Під час бойового зіткнення в одному з населених пунктів наші військові знешкодили російський позашляховик багатоцільового призначення ГАЗ-2330 "Тигр", а одну машину затрофеїли", – написав він.

На Запоріжжі українські військові захопили російський бронеавтомобіль "Тигр" / Фото: Facebook

6 березня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що українська тероборона захопила російський зенітний ракетно-гарматний. комплекс "Панцир-С1 , вартість якого становить близько 14 мільйонів доларів. Зазначимо, що це вже третій трофейний "Панцир", який ворог втратив під час бойових дій.

Зокрема, один "Панцир-С1" ЗСУ захопили на Херсонщині. Інший такий комплекс відбили бійці тероборони міста Баштанка у Миколаївській області.

5 березня у Харківській області бійцям 93-ї бригади ЗСУ вдалося захопити близько 30 одиниць російської техніки. Серед трофеїв – три реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" та дві 152 мм самохідні артустановки "Акація".

"Вся ця техніка зі складу 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ вже стоїть на озброєнні нашої армії", – повідомив Бутусов.

Проте не лише військові захоплюють ворожу техніку. У Мережі опубліковано безліч роликів, на яких видно, як жителі українських сіл буксують на тракторах кинуті окупантами танки та БТР, викрали на мотоциклі російський міномет і навіть винесли на руках ворожий снаряд.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович закликав військових та простих людей не знищувати без крайньої необхідності захоплену ворожу техніку, а передавати армії. За його словами, техніка окупантів може добре послужити на благо України і проти самих росіян.

Раніше сайт "Сьогодні" склав добірку танків, транспортерів та бронемашин, на яких підрозділи агресора найчастіше з'являлися у різних регіонах країни та інформував, як відрізнити російську техніку.

Також ми розповідали про те, куди кидати "коктейлі Молотова", щоб влучити у вразливі місця ворожої техніки.