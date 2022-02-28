Куди кидати "коктейлі Молотова": у Міноборони показали вразливі місця ворожої техніки (фото)

В інструкції зображені вантажівки, бронеавтомобілі "Тайфун" та "Тигр", а також БТР-82А

Українцям розповіли, як правильно кидати "коктейлі Молотова" у техніку ворога. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністерство оборони України показало вразливі місця ворожої техніки, які слід атакувати "коктейлями Молотова". Відповідна інструкція опублікована на сторінці відомства у Facebook.

"Бий окупанта! Разом переможемо!" – йдеться у повідомленні Міноборони.

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Так, у наданій інструкції зображені вантажівки, бронеавтомобілі "Тайфун" та "Тигр", а також БТР-82А. Зазначається, що вразливими місцями російської військової техніки є:

Вантажівки – лобове скло, люки, радіаторні решітки, шини, бензобак.

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Бронеавтомобіль "Тайфун" – дах із люками, решітки радіатора, лобове скло, шини.

Бронеавтомобіль "Тигр" – лобове скло, люки, радіаторні решітки, шини.

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БТР-82А – Башта, люки, лобові люки, шини.

Раніше сайт "Сьогодні" інформував про те, як зробити "коктейль Молотова".

Також ми повідомляли, що на околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам: техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал "коктейлів Молотова".