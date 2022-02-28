Куда бросать "коктейли Молотова": в Минобороны показали уязвимые места вражеской техники (фото)

В инструкции изображены грузовики, бронеавтомобили "Тайфун" и "Тигр", а также БТР-82А

Украинцам рассказали, как правильно бросать "коктейли Молотова" в технику врага. Фото: коллаж "Сегодня"

Министерство обороны Украины показало уязвимые места вражеской техники, которые следует атаковать "коктейлями Молотова". Соответствующая инструкция опубликована на странице ведомства в Facebook.

"Бей оккупанта! Вместе победим!" – говорится в сообщении Минобороны.

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Так, в предоставленной инструкции изображены грузовики, бронеавтомобили "Тайфун" и "Тигр", а также БТР-82А. Отмечается, что уязвимыми местами российской военной техники являются:

Грузовики – лобовое стекло, люки, решетки радиатора, шины, бензобак.

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Бронеавтомобиль "Тайфун" – крыша с люками, решетки радиатора, лобовое стекло, шины.

Бронеавтомобиль "Тигр" – лобовое стекло, люки, решетки радиатора, шины.

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БТР-82А – башня, люки, лобовые люки, шины.

Ранее сайт "Сегодня" информировал о том, как сделать "коктейль Молотова".

Также мы сообщали, что на окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: техника, которая шла на прорыв, попала под шквал "коктейлей Молотова".