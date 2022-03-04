У Миколаївській області захоплено російський ЗРК — відео

Під Баштанкою на Миколаївщині ЗСУ та місцеві жителі захопили зенітно-ракетний комплекс "Панцир-1С". Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Штаб опублікував відео, на якому, крім ЗРК, видно колону інших військових машин.
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