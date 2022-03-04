У Миколаївській області захоплено російський ЗРК — відео

Також ЗСУ та місцеві жителі зупинили колону техніки

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Під Баштанкою на Миколаївщині ЗСУ та місцеві жителі захопили зенітно-ракетний комплекс "Панцир-1С". Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Реклама

Штаб опублікував відео, на якому, крім ЗРК, видно колону інших військових машин.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Збройні сили України здобули як трофеї більше техніки, ніж отримали від українського ОПК за 8 років

Реклама

Ситуація 4 березня