В Николаевской области захвачен российский ЗРК — видео

Под Баштанкой в Николаевской области ВСУ и местные жители захватили зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-1С". Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Штаб опубликовал видео, на котором, кроме ЗРК, видна колонна других военных машин.
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