В Николаевской области захвачен российский ЗРК — видео

Также ВСУ и местные жители остановили колонну техники

"Трофеи" ЗСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Под Баштанкой в Николаевской области ВСУ и местные жители захватили зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-1С". Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Штаб опубликовал видео, на котором, кроме ЗРК, видна колонна других военных машин.

Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что Вооруженные силы Украины завоевали в качестве трофеев больше техники, чем получили от украинского ОПК за 8 лет.

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Ситуация 4 марта