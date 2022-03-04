Огромные трофеи: Резников доложил об успехах ВСУ

Вооруженные силы Украины завоевали как трофеи больше техники, чем получили от украинской "оборонки" за 8 лет — об этом заявил министр обороны Алексей Резников на своей странице в Facebook.
"По итогам 8 суток потери российской армии превысили 10 тыс. убитыми и ранеными и пленными. Подтверждено уничтожение минимум одного российского генерала. Российское общество начинает ощущать и осознавать эти потери. Наши защитники захватили несколько машин со снарядами для РСЗО, которыми российские военные преступники обстреливают наши мирные города. Все эти снаряды "вернутся" врагу", — написал он.
Резников также отметил, что потери есть и у украинской стороны, но для нашей страны самое ценное – это человеческие жизни.
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"Это отличает Украину от России. Я очень надеюсь, что российская сторона выполнит обязательство по созданию гуманитарных коридоров", — заявил он.
Ситуация 4 марта
- За последние сутки оккупанты совершили налет на несколько городов Украины. Самая сложная ситуация в восточных и южных областях страны.
- В Житомире боевики армии страны-агрессора из воздуха обстреляли учебное заведение в центре города. Колонну с вражескими метками украинские защитники разбили под Николаевом.
- Продолжают держать оборону приграничные регионы — Чернигов и Харьков.
- Украинским спасателям удалось потушить пожар на Запорожской АЭС после того, как противник открыл огонь по атомному реактору. Трое украинских военных погибли, защищая Запорожскую АЭС от обстрелявших ее оккупантов.
- Правительство страны обратилось в Международный комитет Красного Креста за помощью в организации гуманитарных коридоров, чтобы безопасно эвакуировать гражданское население.