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"Не спалюйте захоплену техніку": Арестович звернувся до українців

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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3 березня, 14:39
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На Банковій пояснили, що робити, якщо ви віджали у окупантів танк
Арестович пояснив, що робити із захопленою технікою окупантів. Колаж "Сьогодні"
Арестович пояснив, що робити із захопленою технікою окупантів. Колаж "Сьогодні"

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович закликав військових та простих людей не знищувати без крайньої необхідності захоплену ворожу техніку й передавати армії. Відповідне його звернення опубліковано у Facebook.

За його словами, техніка окупантів може добре послужити на благо України і проти самих росіян.

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"Це звернення до наших солдатів, офіцерів та фермерів. Ось ви тирите і захоплює військову техніку і деякі несвідомі окремі елементи навіть намагаються спалити. Зауважте, вона могла б стати в стрій і служити добрій справі ЗСУ. Але для того щоб вона стала в стрій, її потрібно повернути в тил, відновити боєздатність, перефарбувати та багато чого зробити. Будь ласка, не паліть справну техніку якщо, звичайно, не потрібно використовувати її прямо зараз на позиціях... можете перефарбувати силами народних умільців. А всі, хто окремо позахоплював її – не знищуйте, евакуюйте в тил – вона нам знадобиться. Ми ж на ній воюватимемо. Зараз нам кожен танк, БМП та захоплений "Тор", який ви тягаєте своїми тракторами, дуже важливі" – сказав Арестович.

Радник голови ОПУ уточнив, що нищити техніку можна лише в тому випадку, якщо є загроза захоплення противником назад.

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Протистояння російській агресії

Україна вже тиждень тримає оборону від російських загарбників. Плани ворога повністю провалилися, він зазнає небувалих втрат на всіх напрямках. За даними Генштабу, тільки за тиждень ЗСУ знищили близько 9000 солдатів країни-агресора.

Після регулярних поразок на полі бою окупанти перейшли до своєї "улюбленої" тактики – до ударів по мирному населенню. Наприклад, цієї ночі окупанти завдали удару по Ізюму (Харківська область), внаслідок чого загинули вісім людей.

Також було завдано ракетного удару по Києву. Проте влада заявила, що силам ППО вдалося перехопити ракети.

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Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що окупанти злякалися ганебної поразки. За його словами, російська армія перетворилася на купу терористів та боягузів після того, як українські воїни дали серйозну відсіч окупанту.

Тим часом Гаазький трибунал розпочав розслідування воєнних злочинів РФ проти України. Що дивно, до позову приєдналися 38 країн світу – такого ще ніколи не було.

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