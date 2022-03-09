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"Коктейлі Молотова" та джиу-джитсу: як виглядає табір для біженців у Кропивницькому (фото)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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9 березня, 13:03
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Головний тренер клубу разом зі своїми вихованцями допомагає українцям, які рятуються від війни
Притулок для біженців на базу джиу-джитсу. Фото: колаж "Сьогодні"
Притулок для біженців на базу джиу-джитсу. Фото: колаж "Сьогодні"

Спортивна база з бразильського джиу-джитсу у Кропивницькому стала тимчасовим житлом для людей, які втікають з-під обстрілів. Юні чемпіони Європи та світу зустрічають гостей, готують їм їжу та допомагають оговтатися від стресу.

Керує процесом головний тренер клубу. Із ним поспілкувалася кореспондентка телеканалу "Україна" Юлія Бабак.

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"Більшість людей до нас приїжджає вночі. Ми їх годуємо ввечері та зранку, а потім вони їдуть далі. Облаштовувати побут допомагають старші вихованці спорт-клубу", – сказав Євген Скирда, голова спортивного клубу "Борець".

Загалом у клубі близько тисячі вихованців, якщо рахувати разом із молодшими.

Вихованці спортивного клубу "Борець". Фото: "Сьогодні"
Вихованці спортивного клубу "Борець". Фото: "Сьогодні"

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"Ти звик перебувати в якомусь режимі підготовки до якогось турніру. І зараз, коли цього немає, ти розумієш, що потрібно щось інше робити. Чим іншим займатися і добре, що в нас така справа є – допомагати людям", – заявив Костянтин Шутко, чемпіон Європи з бразильського джиу-джитсу.

Крім того, голова спортивного клубу Євген Скирда додав, що зараз ЗСУ виганяють росіян із нашої країни і скоро спортсмени зможуть повернутись до змагань.

"А на татамах суперників із РФ вже не зустрінуть. Міжнародна федерація з джиу-джитсу усунула країну агресора від змагань", – підсумував тренер.

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Там теж готуються до оборони, у спортивному залі клубу серед інвентарю – пляшки для "коктейлів Молотова".

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