"Коктейли Молотова" и джиу-джитсу: как выглядит лагерь для беженцев в Кропивницком (фото)

Главный тренер клуба вместе со своими воспитанниками помогает украинцам, которые спасаются от войны

Приют для беженцев на базу джиу-джитсу. Фото: коллаж "Сегодня"

Спортивная база по бразильскому джиу-джитсу в Кропивницком стала временным жильем для людей, которые бегут из-под обстрелов. Юные чемпионы Европы и мира встречают гостей, готовят им еду и помогают востановиться от стресса.

Управляет процессом главный тренер клуба. С ним пообщалась корреспондент телеканала "Украина" Юлия Бабак.

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"Большинство людей к нам приезжает ночью. Мы их кормим вечером и с утра, а потом они едут дальше. Обустраивать быт помогают старшие воспитанники спорт-клуба", – сказал Евгений Скирда, глава спортивного клуба "Борец".

Всего в клубе около тысячи воспитанников, если считать вместе с младшими.

Воспитанники спортивного клуба "Борец". Фото: "Сегодня"

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"Ты привык находиться в каком-то режиме подготовки к какому-нибудь турниру. И сейчас, когда этого нет, ты понимаешь, что нужно что-то другое делать. Чем-то другим заниматься и хорошо, что у нас такое дело есть – помогать людям", – заявил Константин Шутко, чемпион Европы по бразильскому джиу-джитсу.

Кроме того, глава спортивного клуба Евгений Скирда добавил, что сейчас ВСУ выгоняют россиян из нашей страны и скоро спортсмены смогут вернутся к соревнованиям.

"А на татамах соперников из РФ уже не встретят. Международная федерация по джиу-джитсу отстранила страну агрессора от соревнований", – подытожил тренер.

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Там тоже готовятся к обороне, в спортивном зале клуба среди инвентаря – бутылки для "коктейлей Молотова".

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