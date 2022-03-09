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СЬОГОДНІ Новини України

"Путін – брехун!". Військовополонений РФ заявив, що їх відстрілюють свої ж

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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9 березня, 16:47
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Російський військовополонений розповів, яка насправді ситуація з відправкою армії РФ в Україну
Російським окупантам будуть не ради на батьківщині
Російським окупантам будуть не ради на батьківщині / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська влада продовжує приховувати інформацію про свою армію і багатьох уже "поховали живцем". Про це під час брифінгу захоплених розвідників РФ, що пройшов у Києві, розповів військовополонений РФ Андрій Чеботаревський.

"Мені дали можливість зателефонувати батькам, щоб повідомити, що я живий, а на мене виявилося вже прийшла похоронка. У Росії я вважаюся мертвою людиною. Якщо вирішать обміняти, то нас розстріляють свої ж, вони не дадуть нам можливість жити. Ми – живий доказ. того, що президент РФ Володимир Путін – брехун", – сказав він.

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Також він сказав, що вони не хочуть повертатися до Росії, оскільки через президента РФ вони стали злочинцями.

Військові РФ в українському полоні

Військовополонений з Росії Володимир Розповідов вибачився перед українцями , Що російські війська вторглися на нашу територію "як військові злочинці".

7 березня Оперативний штаб ЗСУ опублікував відео допиту полоненого російського військовослужбовця

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4 березня був опубліковано перший список військовополонених солдатів Росії, обманом залучених на територію мирної України.

24 лютого радник глави МВС України Антон Геращенко повідомив, що українська армія захопила перших полонених російських військових .

14-й день війни в Україні

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