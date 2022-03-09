"Путін – брехун!". Військовополонений РФ заявив, що їх відстрілюють свої ж

Російський військовополонений розповів, яка насправді ситуація з відправкою армії РФ в Україну

Російським окупантам будуть не ради на батьківщині / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська влада продовжує приховувати інформацію про свою армію і багатьох уже "поховали живцем". Про це під час брифінгу захоплених розвідників РФ, що пройшов у Києві, розповів військовополонений РФ Андрій Чеботаревський.

"Мені дали можливість зателефонувати батькам, щоб повідомити, що я живий, а на мене виявилося вже прийшла похоронка. У Росії я вважаюся мертвою людиною. Якщо вирішать обміняти, то нас розстріляють свої ж, вони не дадуть нам можливість жити. Ми – живий доказ. того, що президент РФ Володимир Путін – брехун", – сказав він.

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Також він сказав, що вони не хочуть повертатися до Росії, оскільки через президента РФ вони стали злочинцями.

Військові РФ в українському полоні

Військовополонений з Росії Володимир Розповідов вибачився перед українцями , Що російські війська вторглися на нашу територію "як військові злочинці".

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14-й день війни в Україні