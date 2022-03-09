"Путин – лжец!". Военнопленный РФ заявил, что их отстреливают свои же

Российские власти продолжают скрывать информацию о своей армии и многих уже "похоронили заживо". Об этом во время брифинга захваченных разведчиков РФ, который прошел в Киеве, рассказал военнопленный РФ Андрей Чеботаревский.
"Мне дали возможность позвонить родителям, чтобы сообщить, что я живой, а на меня оказалось уже пришла похоронка. В России я считаюсь мертвым человеком. Если решат обменять, то нас расстреляют свои же, они не дадут нам возможность жить. Мы – живое доказательство того, что президент РФ Владимир Путин – лжец", – сказал он.
Также он сказал, что они не хотят возвращаться в Россию, так как из-за президента РФ они стали преступниками.
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