"Путин – лжец!". Военнопленный РФ заявил, что их отстреливают свои же

Российский военнопленный рассказал, какая на самом деле ситуация с отправкой армии РФ в Украину

Российским оккупантам будут не рады на родине / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские власти продолжают скрывать информацию о своей армии и многих уже "похоронили заживо". Об этом во время брифинга захваченных разведчиков РФ, который прошел в Киеве, рассказал военнопленный РФ Андрей Чеботаревский.

"Мне дали возможность позвонить родителям, чтобы сообщить, что я живой, а на меня оказалось уже пришла похоронка. В России я считаюсь мертвым человеком. Если решат обменять, то нас расстреляют свои же, они не дадут нам возможность жить. Мы – живое доказательство того, что президент РФ Владимир Путин – лжец", – сказал он.

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Также он сказал, что они не хотят возвращаться в Россию, так как из-за президента РФ они стали преступниками.

Военные РФ в украинском плену

Военнопленный из России Владимир Рассказов извинился перед украинцами, что российские войска вторглись на нашу территорию "как военные преступники".

7 марта Оперативный штаб ВСУ опубликовал видео допроса пленного российского военнослужащего.

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4 марта был опубликован первый список военнопленных солдат России, обманом привлеченных на территорию мирной Украины.

24 февраля советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что украинская армия захватила первых пленных российских военных.

14-й день войны в Украине