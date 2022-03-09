"Когда вернемся – мы встанем против него": пленный оккупант пригрозил Путину

Пленный российский разведчик извинился перед украинцами

Разведчики из РФ выступили против Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Военнопленный из России Владимир Рассказов во время брифинга захваченных разведчиков РФ, который прошел в Киеве, извинился перед украинцами, что российские войска вторглись на нашу территорию "как военные преступники".

"Наши власти сказали, что здесь якобы надо спасти мирное население. Хочу сказать гражданам Российской Федерации, чтобы они бросали оружие, оставляли свои дислокации и не шли сюда. Здесь находится мирное население, не хотят войны – здесь каждый хочет мирно жить. И также своему главнокомандующему хочу сказать, чтобы он перестал воздействовать на Украину своим террористическим актом, потому что когда мы вернемся – мы встанем против него", — сказал российский военный.

Еще один пленник Александр Яковчук извинился, что они пришли убивать украинцев, и пообещал восстать против российской власти.

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"Своему руководству хочу сказать: когда я приеду домой – пойду против своей власти, против Путина за то, что он сделал с украинским народом", — сказал он.

На брифинге российские военные рассказывали, как их утром 24 февраля подняли и отправили на войну. Сообщается, что они потеряли БМП, наткнулись на село и сдались в плен.

Война в Украине 9 марта