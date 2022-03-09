Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Когда вернемся – мы встанем против него": пленный оккупант пригрозил Путину

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 марта, 16:38
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пленный российский разведчик извинился перед украинцами
Разведчики из РФ выступили против Путина
Разведчики из РФ выступили против Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Военнопленный из России Владимир Рассказов во время брифинга захваченных разведчиков РФ, который прошел в Киеве, извинился перед украинцами, что российские войска вторглись на нашу территорию "как военные преступники".

"Наши власти сказали, что здесь якобы надо спасти мирное население. Хочу сказать гражданам Российской Федерации, чтобы они бросали оружие, оставляли свои дислокации и не шли сюда. Здесь находится мирное население, не хотят войны – здесь каждый хочет мирно жить. И также своему главнокомандующему хочу сказать, чтобы он перестал воздействовать на Украину своим террористическим актом, потому что когда мы вернемся – мы встанем против него", — сказал российский военный.

Еще один пленник Александр Яковчук извинился, что они пришли убивать украинцев, и пообещал восстать против российской власти.

Реклама

"Своему руководству хочу сказать: когда я приеду домой – пойду против своей власти, против Путина за то, что он сделал с украинским народом", — сказал он.

На брифинге российские военные рассказывали, как их утром 24 февраля подняли и отправили на войну. Сообщается, что они потеряли БМП, наткнулись на село и сдались в плен.

Война в Украине 9 марта

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В Украину поступают тысячи тонн "гуманитарки" от соседних стран Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Вторжение России, день 14-й. Авиаудары по Сумской области, победа под Харьковом, список стервятников Путина – онлайн Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Глава Гостомельской громады Прилипко Юрий Ильич до последнего оставался со своими земляками. Он погиб, раздавая под пулями и снарядами хлеб и лекарства. Умер за громаду, умер за Гостомель, умер как герой… Вечная память!

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Пограничник Роман Грибов - тот самый защитник острова Змеиный, который произнес фразу, ставшую девизом для миллионов украинцев и всемирно известным мемом: “Русский военный корабль, иди на х…й!”. Роман - из Золотоноши Черкасской области. Сейчас он в плену.
Слава Україні!
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять