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"Беременные женщины собирались стрелять по Ростову?": Зеленский об атаке на Мариуполь

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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9 марта, 23:52
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После обстрела Мариуполя Зеленский обратился к украинцам – он заявил, что этим поступком РФ показала, как на самом деле относится к Донецкой области
Зеленский прокомментировал обстрел Мариуполя
Зеленский прокомментировал обстрел Мариуполя / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение после обстрела оккупантами роддома и детской больницы в Мариуполе. Он заявил, что действия войск РФ уже за гранью зверства и международное общество должно жестко отреагировать на этот поступок оккупантов.

Обращение глава страны опубликовал в Telegram.

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Он уточнил, что по состоянию на 23:40 в результате обстрела Мариуполя количество пострадавших достигло 17. Спасатели продолжают разбирать завалы. К счастью, люди вовремя начали укрываться от воздушной тревоги.

"Чем они угрожали РФ? Что это за страна такая – Российская Федерация, которая боится больниц и роддомов и уничтожает их? Там были маленькие бандеровцы? Или беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Это была денацификация больницы? Это было уже даже за пределом зверства", – сказал Зеленский.

Президент заявил, что авиабомба, упавшая на роддом – это окончательное доказательство того, что происходит геноцид украинцев.

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"Европейцы! Вы не сможете сказать, что не видели, что происходило с украинцами. Что происходило с мариупольцами. Вы видели. Вы знаете. А значит, вы должны усиливать санкции против России так, чтобы у нее больше не было никакой возможности продолжать этот геноцид", – добавил он.

В Москве знают, что Мариуполь – это тоже Донецкая область. Несмотря на то, что РФ столько рассказывает о Донбассе и выдвигает столько требований, оккупанты смело открыли огонь по мирным мариупольцам.

"Мы видим сейчас – как в России действительно относятся к Донецкой области. К простым людям, живущим в домах Мариуполя. Работают на предприятиях Мариуполя. Лечатся в больницах Мариуполя. И рожают детей в родильных домах Мариуполя", – сказал он.

Зеленский уточнил, что украинские партнеры уже знают о том, что происходит в Мариуполе и о ситуации во всех регионах, где идут бои.

Авиаудар по Мариуполю

Днем 9 марта российские оккупанты целенаправленно сбросили несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен.

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В полиции Донецкой области сообщили, что пострадали роженицы и персонал. Число погибших и пострадавших устанавливается.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал оккупантов, которые ударили по роддому, тварями и пообещал им совсем другую войну после этого инцидента.

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