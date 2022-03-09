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СЬОГОДНІ Новини України

Нові удари з моря та будівництво польових трубопроводів – нові плани окупантів

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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9 березня, 01:55
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Путінські війська не змінили своїх головних цілей, але скоригували плани щодо наступу та атак – що кажуть у Генштабі ЗСУ
Окупанти готуються атакувати з Чорноморського флоту та Каспійської флотилії
Окупанти готуються атакувати з Чорноморського флоту та Каспійської флотилії / Фото: Колаж: Сьогодні

У 13-й день війни на території України російські окупанти знизили темпи наступальної операції. У більшості випадків вони завдавали ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Основні зусилля спрямовують на:

  • оточенні та захопленні Києва, Сум, Харкова, Маріуполя, Миколаєва, Чернігова;
  • створення сухопутного коридору між ТОТ АР Крим та континентальною частиною РФ;
  • вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

За даними ЗСУ, окупанти розраховують на паливо для своєї техніки із заправок та сховищ нафтопродуктів. Також РФ планує створити мережу польових трубопроводів на тимчасово захопленій території України, щоб перекачувати пальне з Білорусі.

Військові РФ продовжують зазнавати великих втрат:

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  • Їхня 14 окрема бригада спеціального призначення втратила понад 400 військовослужбовців.
  • БТГр 25-ї окремої мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії відведено на територію РФ у зв'язку із втратою боєздатності.

Яка ситуація щодо регіонів

  • На Поліському напрямку противник продовжує утримувати раніше зайняті рубежі та захоплені населені пункти – Бородянку, Копилов, Бучу та Демидів. У районі Прип'яті перебувають до двох БТГр, окупанти займають оборону. У районі села Бузова, незважаючи на великі втрати, окупанти просунулися у бік Ясногородки.
  • На Сіверському напрямку військові РФ не залишають спроб захопити Чернігів. Біля Глухова окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ, але безуспішно. Для наступу у бік селища Козелець ворог намагається навести та утримувати понтонно-мостову переправу.
  • На Слобожанському напрямі ворог безуспішно намагається блокувати Харків із півночі. Водночас війська РФ палять по цивільній інфраструктурі, щоб залякати жителів. Триває бій за Ізюм. Противник наводить понтонно-мостові переправи через річки Сіверський Донець та Берека.
  • На Донецькому напрямку противник продовжує наступ у бік Дніпра та Запоріжжя, щоб вийти на адмінкордони Донецької та Луганської обл. Ворог намагається захопити Маріуполь.
  • На Таврійському та Південному напрямах противник утримує Херсон, Енергодар, Василівку, зараз проводить перегрупування сил для наступу у бік Запоріжжя. Силами трьох БТГр взяли під контроль Пологи.
  • З Чорноморської та Азовської операційних зон очікуються удари по цивільних і військових об'єктах крилатими ракетами з кораблів Чорноморського флоту і Каспійської флотилії.

Ситуація в Україні 8 березня

Українські військові вже тринадцятий день дають відсіч путінським військам. Окупанти так і не змогли просунутися вглиб України, але планують штурмувати Київ.

З міста Суми евакуйовано вже близько 3,5 тисяч людей, заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

170 цивільних осіб, з яких 5 дітей, загинули на Харківщині від рук окупантів з початку війни. Лише за останню добу загинули 27 мешканців Харкова.

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Усі російські військовополонені працюватимуть на відновлення економіки України. Про це повідомив перший заступник Міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

Під Києвом окупанти взяли у заручники журналістів із Великобританії.

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