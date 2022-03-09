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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Новые удары с моря и строительство полевых трубопроводов – новые планы оккупантов

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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9 марта, 01:55
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Путинские войска не изменили своих главных целей, но скорректировали планы по наступлению и атаках – что говорят в Генштабе ВСУ
Оккупанты готовятся атаковать с кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии
Оккупанты готовятся атаковать с кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии / Фото: Коллаж: Сегодня

В 13 день войны на территории Украины российские оккупанты снизили темпы наступательной операции. В большинстве случаев они наносили ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Основные усилия направляют на:

  • окружении и захвате Киева, Сум, Харькова, Мариуполя, Николаева, Чернигова;
  • создании сухопутного коридора между ВОТ АР Крым и континентальной частью РФ;
  • выход на административные границы Луганской и Донецкой областей.

По данным ВСУ, оккупанты рассчитывают на топливо для своей техники из заправок и хранилищ нефтепродуктов. Также, РФ планирует создать сеть полевых трубопроводов на временно захваченной территории Украины, чтобы перекачивать горючее из Беларуси.

Военные РФ продолжают нести большие потери:

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  • Их 14 отдельная бригада специального назначения потеряла более 400 военнослужащих.
  • БТГр 25-й отдельной мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии отведена на территорию РФ, в связи с утратой боеспособности.

Какая ситуация по регионам

  • На Полесском направлении противник продолжает удерживать ранее занятые рубежи и захваченные населенные пункты – Бородянку, Копылов, Бучу и Демидов. В районе Припяти находятся до двух БТГр, оккупанты занимают оборону. В районе села Бузова, несмотря на большие потери, оккупанты продвинулся в сторону Ясногородки.
  • На Северском направлении военные РФ не оставляют попыток захватить Чернигов. Возле Глухова оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ, но безуспешно. Для наступления в сторону поселка Козелец враг пытается навести и удерживать понтонно-мостовую переправу.
  • На Слобожанском направлении враг безуспешно пытается блокировать Харьков с севера. Одновременно войска РФ палят по гражданской инфраструктуре, чтобы запугать жителей. Продолжается бой за Изюм. Противник наводит понтонно-мостовые переправы через реки Северский Донец и Берека.
  • На Донецком направлении противник продолжает наступление в сторону Днепра и Запорожья, чтобы выйти на админграницы Донецкой и Луганской обл. Враг пытается захватить Мариуполь.
  • На Таврическом и Южном направлениях противник удерживает Херсон, Энергодар, Васильевку, сейчас проводит перегруппировку сил для наступления в сторону Запорожья. Силами трех БТГр взяли под контроль Пологи.
  • Из Черноморской и Азовской операционных зон ожидается нанесение ударов по гражданским и военным объектам крылатыми ракетами с кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Ситуация в Украине 8 марта

Украинские военные уже тринадцатый день дают отпор путинским войскам. Оккупанты так и не смогли продвинуться вглубь Украины, но планируют штурмовать Киев.

Из города Сумы эвакуированы уже около 3,5 тысячи человек, заявил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

170 гражданских лиц, из которых 5 детей, погибли в Харьковской области от рук оккупантов с начала войны. Только за последние сутки погибли 27 жителей Харькова.

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Все российские военнопленные будут работать на восстановление экономики Украины. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

Под Киевом оккупанты взяли в заложники журналистов из Великобритании.

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