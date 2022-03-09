Новые удары с моря и строительство полевых трубопроводов – новые планы оккупантов

Путинские войска не изменили своих главных целей, но скорректировали планы по наступлению и атаках – что говорят в Генштабе ВСУ

Оккупанты готовятся атаковать с кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии / Фото: Коллаж: Сегодня

В 13 день войны на территории Украины российские оккупанты снизили темпы наступательной операции. В большинстве случаев они наносили ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Реклама

Основные усилия направляют на:

окружении и захвате Киева, Сум, Харькова, Мариуполя, Николаева, Чернигова;

создании сухопутного коридора между ВОТ АР Крым и континентальной частью РФ;

выход на административные границы Луганской и Донецкой областей.

По данным ВСУ, оккупанты рассчитывают на топливо для своей техники из заправок и хранилищ нефтепродуктов. Также, РФ планирует создать сеть полевых трубопроводов на временно захваченной территории Украины, чтобы перекачивать горючее из Беларуси.

Военные РФ продолжают нести большие потери:

Реклама

Их 14 отдельная бригада специального назначения потеряла более 400 военнослужащих.

БТГр 25-й отдельной мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии отведена на территорию РФ, в связи с утратой боеспособности.

Какая ситуация по регионам

На Полесском направлении противник продолжает удерживать ранее занятые рубежи и захваченные населенные пункты – Бородянку, Копылов, Бучу и Демидов. В районе Припяти находятся до двух БТГр, оккупанты занимают оборону. В районе села Бузова, несмотря на большие потери, оккупанты продвинулся в сторону Ясногородки.

противник продолжает удерживать ранее занятые рубежи и захваченные населенные пункты – Бородянку, Копылов, Бучу и Демидов. В районе Припяти находятся до двух БТГр, оккупанты занимают оборону. В районе села Бузова, несмотря на большие потери, оккупанты продвинулся в сторону Ясногородки. На Северском направлении военные РФ не оставляют попыток захватить Чернигов. Возле Глухова оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ, но безуспешно. Для наступления в сторону поселка Козелец враг пытается навести и удерживать понтонно-мостовую переправу.

военные РФ не оставляют попыток захватить Чернигов. Возле Глухова оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ, но безуспешно. Для наступления в сторону поселка Козелец враг пытается навести и удерживать понтонно-мостовую переправу. На Слобожанском направлении враг безуспешно пытается блокировать Харьков с севера. Одновременно войска РФ палят по гражданской инфраструктуре, чтобы запугать жителей. Продолжается бой за Изюм. Противник наводит понтонно-мостовые переправы через реки Северский Донец и Берека.

враг безуспешно пытается блокировать Харьков с севера. Одновременно войска РФ палят по гражданской инфраструктуре, чтобы запугать жителей. Продолжается бой за Изюм. Противник наводит понтонно-мостовые переправы через реки Северский Донец и Берека. На Донецком направлении противник продолжает наступление в сторону Днепра и Запорожья, чтобы выйти на админграницы Донецкой и Луганской обл. Враг пытается захватить Мариуполь.

противник продолжает наступление в сторону Днепра и Запорожья, чтобы выйти на админграницы Донецкой и Луганской обл. Враг пытается захватить Мариуполь. На Таврическом и Южном направлениях противник удерживает Херсон, Энергодар, Васильевку, сейчас проводит перегруппировку сил для наступления в сторону Запорожья. Силами трех БТГр взяли под контроль Пологи.

противник удерживает Херсон, Энергодар, Васильевку, сейчас проводит перегруппировку сил для наступления в сторону Запорожья. Силами трех БТГр взяли под контроль Пологи. Из Черноморской и Азовской операционных зон ожидается нанесение ударов по гражданским и военным объектам крылатыми ракетами с кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Ситуация в Украине 8 марта

Украинские военные уже тринадцатый день дают отпор путинским войскам. Оккупанты так и не смогли продвинуться вглубь Украины, но планируют штурмовать Киев.

Из города Сумы эвакуированы уже около 3,5 тысячи человек, заявил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

170 гражданских лиц, из которых 5 детей, погибли в Харьковской области от рук оккупантов с начала войны. Только за последние сутки погибли 27 жителей Харькова.

Реклама

Все российские военнопленные будут работать на восстановление экономики Украины. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

Под Киевом оккупанты взяли в заложники журналистов из Великобритании.