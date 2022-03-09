В Киевской области оккупанты открыли огонь по мирным жителям, есть погибший

Ради спасения людей старший сержант Алексей Пономаренко заплатил очень высокую цену

В Демидове российские военные открыли огонь по мирным жителям / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время эвакуации мирных жителей из Демидова враг открыл огонь, в результате обстрела один полицейский погиб, еще два человека тяжело ранены. Об этом на странице в Facebook сообщает полиция Киевской области.

"Героически погиб полицейский Киевщины старший сержант Алексей Пономаренко. Ради спасения людей Алексей заплатил самым дорогим – своей жизнью. Гордимся мужеством и самопожертвованием полицейского. Даже смерть товарищей нас не остановит. Мы продолжим служить и защищать, защищать свою Родину и спасать людей! " – заявил Андрей Небитов.

Также сообщается, что из оккупации удалось вывести 100 мирных жителей, 30 из которых – дети!.

Эвакуация из Украины