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Упорные бои под Харьковом и удары по Сумщине: как прошла 13-я ночь войны в Украине

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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9 марта, 08:40
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Изюм продолжает борьбу с российским оккупантом, а армия Путина сбрасывает бомбы на украинские города
Враг продолжает уничтожать украинские города.
Враг продолжает уничтожать украинские города. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине прошла 13-я ночь войны, которую объявила Россия 24 марта. Сейчас одна из самых сложных ситуация в Харьковской и Сумской областях.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Харьковская область

В Харьковской области всю ночь раздавались взрывы – очевидцы сообщают об обстрелах Дергачей, Балаклеи и единичные взрывы в самом Харькове.

За город Изюм продолжаются ожесточенные бои. Мост сорван, поэтому враги нанимают обустроить понтонные переправы.

Гуманитарную помощь из самого Харькова продолжат развозить под обстрелами, до Изюма и Балаклеи до сих пор невозможно добраться.

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Сумская область

Лишь вечером раз в Сумах была сирена, извещавшая воздушную тревогу. Авианалетов не было.

Вчера, 8 марта, производилась эвакуация мирных жителей. Обе колонны эвакуированных из Сум прибыли, рассказали люди, которые ехали в два этапа. Всего выехало около 5000 человек и 1000 частного транспорта.

Сегодня, 9 марта, зеленый коридор открывают с 9:00 до 21:00. Приоритет – женщины с детьми, беременные, люди с инвалидностью. Из Полтавы возвращаются автобусы, выехавшие вчера из Сум, для вывоза людей.

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В Лебедине и Ахтырке и ночью местные слышали гул самолетов. По информации местных жителей, в Лебедине в 5:30 российские самолеты бросили бомбу. Данные о пострадавших на этот момент уточняются.

Кроме того, по информации местных жителей, в Лебедине обстреляли участок полиции, пострадали жилые дома рядом. Известно о 5 раненых, травмы не тяжелые.

Центральные области

В Винницы ночь прошла относительно спокойно. Сирена воздушной опасности была всего один раз.

Полтава . Ночь прошла без сирен. Операции по эвакуации людей из Сум успешно завершились.

Западные области

Луцк

Воздушные тревоги не зафиксированы. Граница с Белоруссией не нарушена. Луцк принял более 13 тысяч эвакуированных, мамам с детьми из Киевской области будут обеспечивать питание.

Ровно

Сирены не звучали. Прорыв границы или обстрелов из Белоруссии – не зафиксирован. В Ровно усилят рейды против "точек" продаж самогона. Область начала отправлять гуманитарные грузы по железной дороге.

Прикарпатье

Ночь прошла без сирен. В область продолжают ехать люди из "горячих" точек. По официальным подсчетам их уже около сорока тысяч. Минувшей ночью на одной из улиц Ивано-Франковска поймали двух мародеров, пытавшихся обокрасть магазин. Их привязали к столбу. Местные власти также обращаются к предпринимателям не прекращать работу, чтобы не было угроз малому и среднему бизнесу.

Закарпатье

В области сигналов воздушной тревоги не было.

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