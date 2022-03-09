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СЬОГОДНІ Новини України

Запеклі бої під Харковом та удари по Сумщині: як минула 13-та ніч війни в Україні

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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9 березня, 08:40
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Ізюм продовжує боротьбу з російським окупантом, а армія Путіна скидує бомби на українські міста
Ворог продовжує знищувати українські міста.
Ворог продовжує знищувати українські міста. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні минула 13-та ніч війни, яку оголосила Росія 24 березня. Зараз однією з найскладніших лишається ситуація в Харківській та Сумській областях.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Харківська області

На Харківщині всю ніч лунали вибухи – очевидці повідомляють про обстріли Дергачів, Балаклії та поодинокі вибухи у самому Харкові.

За місто Ізюм тривають запеклі бої. Міст зірванний, тому вороги наймають облаштувати понтонні переправи.

Гуманітарну допомогу із самого Харкова продовжуть розводити під обстрілами, до Ізюму та Балаклії й досі неможливо дістатися.

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Сумська область

Лише ввечері раз у Сумах була сирена, що сповіщала повітряну тривогу. Авіанальотів не було.

Вчора, 8 березня, проводилася евакуація мирних жителів. Обидві колони евакуйованих із Сум прибули, розповіли люди, які їхали в два етапа. Усього виіхали близько 5000 людей та 1000 приватного транспорту.

Сьогодні, 9 березня, зелений коридор відкривають з 9:00 до 21:00. Пріоритет – жінки з дітьми, вагітні, люди з інвалідністю. З Полтави повертаються автобуси, які вчора виіхали з Сум, для вивезення людей.

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У Лебедині та Охтирці вночі місцеві чули гул літаків. За інформацією місцевих, у Лебедині о 5:30 російські літаки кинули бомбу. Дані про постраждалих на цю мить уточнюються.

Крім того, за інформацією місцевих, у Лебедині обстріляли відділок поліціі, постраждали будинки житлові поруч. Відомо про 5 поранених, травми не тяжкі.

Центральні області

У Вінниці ніч минула відносно спокійно. Сирена повітряної небезпеки була лише раз.

Полтава. Ніч минула без сирен. Операції з евакуації людей із Сум успішно завершилася

Західні області

Луцьк

Повітряних тривог не зафіксовано. Кордон з Білорусією не порушений. Луцьк прийняв понад 13 тисяч евакуйованих, мамам з дітьми з Київської області будуть забезпечувати харчування.

Рівне

Сирени не звучали. Прориву кордону чи обстрілів з Білорусії – не зафіксовано. У Рівному посилять рейди проти "точок" продажу самогону. Область почала відправляти гуманітарні вантажі залізницею.

Прикарпаття

Ніч минула без сирен. В область продовжують їхати люди з "гарячих" точок. За офіційними підрахунками їх вже майже сорок тисяч. Минулої ночі на одній з вулиць Івано-Франківська впіймали двох мародерів, які намагалися обікрасти магазин. Їх прив‘язали до стовпа. Місцева влада також звертається до підприємців не припиняти роботу, аби не було загрози малому та середньому бізнесу.

Закарпаття

В області сигналів повітряної тривоги не було.

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