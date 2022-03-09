Найден секретный GPS-навигатор – СБУ раскрыла планы оккупантов (фото)

Российские военные пытались атаковать Николаев

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные разбомбили танковую группу российских оккупантов и ее воздушное прикрытие. Среди прочего в Службу безопасности Украины попал секретный GPS-навигатор оккупантов.

Об этом на своей странице в Telegram сообщила СБУ.

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Что на устройстве

"На устройстве – все данные передвижений и "запланированные точки" наступления захватчиков. Этот навигатор принадлежал "элитному" 108-му десантно-штурмовому полку противника, пытавшегося атаковать Николаев со стороны Константиновки", – указали в СБУ.

В Службе заявили, что получен доступ к планам российских оккупантов, что "позволит действовать на опережение и эффективнее уничтожать врага".

/ Фото: СБУ

/ Фото: СБУ

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/ Фото: СБУ

Напомним, российский захватчик так хотел сдаться в плен украинцам, что сдал не только свое оружие, но и форму. Поэтому на допросе СБУ ему пришлось сидеть в свадебном костюме.

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