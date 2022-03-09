Войска РФ готовятся к новой попытке взять Киев и окружить четыре города – данные Генштаба

Идут 14-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению

Российские военные. Фото: коллаж "Сегодня"

Российско-оккупационные войска продолжают сосредотачивать основные усилия на окружении Киева, захвате городов Сумы, Харьков, Мариуполь, Николаев, обеспечении сухопутного коридора между ВОТ АР Крым и континентальной частью РФ. Они не оставляют попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ по состоянию на 12:00.

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"Противник существенно снизил темпы продвижения войск, но не отказался от проведения наступательной операции. Российский оккупант несет потери в живой силе и технике, личный состав деморализован, сдается в плен или прибегает к дезертирству", – говорится в сообщении.

Продолжается формирование резервов противника в пунктах постоянной дислокации с целью их дальнейшей переброски в определенные районы на территории нашего государства.

Кроме того, из-за сопротивления жителей Херсона оккупанты пытаются ввести административно-полицейский режим, для чего в Херсонскую область введены подразделения Росгвардии, которые незаконно задержали более 400 граждан Украины.

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На Волынском направления противник наступательных действий не проводит, однако сохраняется высокая вероятность совершения диверсий на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры в Ровенской и Львовской областях ДРГ оккупантов.

На Полесском направлении противник действует силами отдельных подразделений из состава 29-й, 35-й, 36-й общевойсковых армий Тихоокеанского флота и Воздушно-десантных войск РФ.

"После неудачно проведенного наступления значительное количество подразделений ударной группировки оккупантов понесло потери и спешно выводится в районы восстановления. Боевая техника, как правило, противником не эвакуируется", – добавили в Генштабе.

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Согласно имеющейся информации, враг проводит перегруппировку с целью подготовки к очередной попытке взять Киев. После неудачного наступления по направлению на Фастов противник пытается возобновить наступательные действия на указанном направлении.

На Северском направлении противник силами отдельных подразделений из состава 2-й, 41-й общевойсковых армий и 90-й танковой дивизии Центрального военного округа пытается возобновить наступление.

Силами к БТГр враг совершил переправу через реку Трубеж, блокировал автотрассу Е95 в районе Залесья. Понес потери на подступах к городу Чернигову и на других направлениях.

С целью восстановления боеспособности группировки на территорию Украины перемещается БТГр из состава 55-й отдельной мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа из состава оперативного резерва.

На Слобожанском направлении противник силами отдельных подразделений 1-й танковой армии (до 11 БТГр), 20-й общевойсковой армии (до 8 БТГр), 6-й общевойсковой армии (до 3 БТГр) Западного военного округа, 14-го армейского корпуса Северного флота (к БТГр) пытается удержать рубеж от Северодонецка до Сум.

Основные усилия враг сосредотачивает на попытке окружения Харькова и выходе на барьерный рубеж по реке Днепр. Продолжается подготовка к наступлению на Сумы. Враг сосредотачивает армейскую авиацию для обеспечения действий воздушного десанта.

На Донецком направлении оккупанты силами 1-го, 2-го армейских корпусов и отдельными подразделениями из состава 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии (до 7 БТГр) пытается продолжить наступательные действия на ранее выбранных направлениях с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

На Таврическом направлении противник, силами отдельных подразделений из состава 49-й общевойсковой армии, 22-го армейского корпуса, 20-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии и Воздушно-десантных войск (до 17 БТГр) удерживает рубеж от Херсона до Розовки. При попытках форсирования реки Южный Буг враг успеха не имел. Использует международный аэропорт Херсон для базирования боевых самолетов.

В Южнобугском операционном районе российские оккупанты удерживают рубеж от Херсона до Каховки. Отдельные подразделения из состава 49-й общевойсковой армии Южного военного округа были остановлены юго-восточнее Николаева вдоль реки Ингул.

Ситуация в Украине 9 марта