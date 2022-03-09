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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Пытались прорваться в город. Под Сумами тероборона разбила военную технику РФ (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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9 марта, 14:09
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Оккупанты хотели попасть в Сумы в то время, когда объявлен режим тишины для эвакуации мирных жителей
Очередную колонну оккупантов разгромили под Сумами.
Очередную колонну оккупантов разгромили под Сумами. / Фото: Коллаж: Сегодня

Под Сумами местная терроборона на 14-й день войны разбила российскую технику, пытавшуюся пройти в город.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

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На видео видно, что разбито несколько единиц вражеской техники. Рядом лежат тела десятков погибших захватчиков. Понятно, что они пробовали прорваться в город.

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Место разгрома вражеской техники. Фото: Сегодня

Что происходит в Сумах

Сегодня, 9 марта, продолжили действие гуманитарного коридора из Сум в Полтаву. Он будет открыт с 9:00 до 21:00. Можно уезжать своим транспортом.

"Дополнительно примерно на 14:00 мы возвращаем 22 автобуса из Полтавы на Сумы, которые вчера уехали в первой колонне, и мы их подадим под загрузку для беременных женщин, женщин с детьми, людей старшего возраста и с инвалидностью", – сообщил Живицкий.

Он добавил, что городские власти Сум совместно с народными депутатами всю ночь были сосредоточены на поиске транспорта. Дополнительно жителям города сообщат место выезда организованной первой колонны в сопровождении Красного Креста.

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Вчера, 8 марта, производилась эвакуация мирных жителей. Обе колонны эвакуированных из Сум прибыли, рассказали люди, которые ехали в два этапа. Всего выехало около 5000 человек и 1000 частного транспорта.

Ситуация в области

В Лебедине и Ахтырке и ночью местные слышали гул самолетов. По информации местных жителей, в Лебедине в 5:30 российские самолеты бросили бомбу. Данные о пострадавших на этот момент уточняются.

Кроме того, по информации местных жителей, в Лебедине обстреляли участок полиции, пострадали дома жилые рядом. Известно о 5 раненых, травмы не тяжелые.

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