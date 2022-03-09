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Действие гуманитарного коридора из Сум продлили: как и когда можно уехать из города

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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9 марта, 07:49
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Эвакуация местных жителей продолжится второй день подряд
В Сумах продолжится эвакуация.
В Сумах продолжится эвакуация. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 9 марта, продолжится действие гуманитарного коридора из Сум в Полтаву. Это стало возможно по результатам работы переговорной группы, работавшей всю ночь.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram.

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Гуманитарный коридор будет открыт с 9:00 до 21:00. Можно будет уезжать своим транспортом.

"Дополнительно примерно на 14:00 мы возвращаем 22 автобуса из Полтавы на Сумы, которые вчера поехали в первой колонне, и мы их подадим под загрузку для беременных женщин, женщин с детьми, людей старшего возраста и с инвалидностью", – сообщил Живицкий.

Он добавил, что городские власти Сум совместно с народными депутатами всю ночь занимались поиском транспорта. Дополнительно жителям города сообщат о месте выезда организованной первой колонны в сопровождении Красного Креста.

Эвакуация из Сум

Вывоз людей начали 8 марта. Сначала территорию города покинули иностранные студенты. В общем эвакуация проходила в два этапа.

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В результате около 5000 человек и более 1000 частных автомобилей в течение вчерашнего дня успешно покинули Сумы.

РФ предлагает собственные гуманитарные коридоры: что с ними не так

В Главном управлении разведки Минобороны предупредили, что российские оккупанты предлагают собственные гуманитарные коридоры, чтобы вывозить украинцев в РФ.

В ГУР отметили, что путинские войска намерены ввести режим "прекращения огня", чтобы "вывезти украинцев из уничтоженных населенных пунктов Киевской области в направлении Беларуси".

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"В дальнейшем их должны были доставить авиационным транспортом на территорию государства-оккупанта. По аналогичному принципу планировалась организация "гуманитарных коридоров" в Харьковской и Сумской областях. Людей должны были отправить на территорию железнодорожным и автомобильным транспортом", – говорится в сообщении.

В разведке объяснили цели оккупантов:

  • Создание оснований для легального прибытия на территорию крупного грузового транспорта государства-агрессора.
  • Организация скрытого вывоза тел погибших и раненых оккупантов.
  • Скрытая ротация личного состава армии-оккупанта, понесшего тяжелые потери во время боев.
  • Подвоз дополнительной техники, боеприпасов, горючего.
  • Скопление наших граждан для использования их в качестве заложников и живого щита.

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