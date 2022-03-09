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Дію гуманітарного коридору із Сум продовжено: як і коли можна виїхати з міста

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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9 березня, 07:49
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Евакуація місцевих жителів відбуватиметься другий день поспіль
В Сумах продовжиться евакуація.
В Сумах продовжиться евакуація. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 9 березня, продовжиться дія гуманітарного коридору із Сум до Полтави. Це стало можливо за результатами роботи переговорної групи, яка працювала всю ніч.

Про таке повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький в Telegram.

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Гуманітарний коридор буде відкритий з 9:00 до 21:00. Можна виїжджати власним транспортом.

"Додатково приблизно на 14:00 ми повертаємо 22 автобуси з Полтави на Суми, які вчора поїхали у першій колоні, і ми їх подамо під завантаження для вагітних жінок, жінок з дітьми, людей старшого віку та з інвалідністю", – повідомив Живицький.

Він додав, що міська влада Сум спільно з народними депутатами усю ніч була зосереджена на пошуку транспорту. Додатково жителям міста повідомлять про місце виїзду організованої першої колони у супроводі Червоного Хреста.

Евакуація із Сум

Вивозити людей почали 8 березня. Спочатку територію міста покинули іноземні студенти. Загалом евакуація відбувалася в два етапи.

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Як результат, близько 5000 людей та понад 1000 приватних авто протягом вчорашнього дня успішно покинули Суми.

РФ пропонує власні гуманітарні коридори: що з ними не так

У Головному управлінні розвідки Міноборони попередили, що російські окупанти пропонують власні гуманітарні коридори, щоб вивозити українців до РФ.

У ГУР зазначили, що путінські війська мають намір запровадити режим "припинення вогню", щоб "вивезти українців зі знищених населених пунктів Київщини у напрямку Білорусі".

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"Надалі їх мали доправити авіаційним транспортом на територію держави-окупанта. За аналогічним принципом планувалася організація "гуманітарних коридорів" у Харківській та Сумській областях. Людей мали відправити на територію залізничним та автомобільним транспортом", – йдеться у повідомленні.

У розвідці пояснили, навіщо це окупантам. Мета:

  • Створення підстав для легального прибуття на територію великого вантажного транспорту держави-агресора.
  • Організація прихованого вивезення тіл загиблих та поранених окупантів.
  • Прихована ротація особового складу армії-окупанта, який зазнав тяжких втрат під час боїв.
  • Підвезення додаткової техніки, боєприпасів, пального.
  • Скупчення наших громадян для використання їх як заручників та живого щита.

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