Дію гуманітарного коридору із Сум продовжено: як і коли можна виїхати з міста

Евакуація місцевих жителів відбуватиметься другий день поспіль

В Сумах продовжиться евакуація. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 9 березня, продовжиться дія гуманітарного коридору із Сум до Полтави. Це стало можливо за результатами роботи переговорної групи, яка працювала всю ніч.

Про таке повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький в Telegram.

Реклама

Гуманітарний коридор буде відкритий з 9:00 до 21:00. Можна виїжджати власним транспортом.

"Додатково приблизно на 14:00 ми повертаємо 22 автобуси з Полтави на Суми, які вчора поїхали у першій колоні, і ми їх подамо під завантаження для вагітних жінок, жінок з дітьми, людей старшого віку та з інвалідністю", – повідомив Живицький.

Він додав, що міська влада Сум спільно з народними депутатами усю ніч була зосереджена на пошуку транспорту. Додатково жителям міста повідомлять про місце виїзду організованої першої колони у супроводі Червоного Хреста.

Евакуація із Сум

Вивозити людей почали 8 березня. Спочатку територію міста покинули іноземні студенти. Загалом евакуація відбувалася в два етапи.

Реклама

Як результат, близько 5000 людей та понад 1000 приватних авто протягом вчорашнього дня успішно покинули Суми.

РФ пропонує власні гуманітарні коридори: що з ними не так

У Головному управлінні розвідки Міноборони попередили, що російські окупанти пропонують власні гуманітарні коридори, щоб вивозити українців до РФ.

У ГУР зазначили, що путінські війська мають намір запровадити режим "припинення вогню", щоб "вивезти українців зі знищених населених пунктів Київщини у напрямку Білорусі".

Реклама

"Надалі їх мали доправити авіаційним транспортом на територію держави-окупанта. За аналогічним принципом планувалася організація "гуманітарних коридорів" у Харківській та Сумській областях. Людей мали відправити на територію залізничним та автомобільним транспортом", – йдеться у повідомленні.

У розвідці пояснили, навіщо це окупантам. Мета:

Створення підстав для легального прибуття на територію великого вантажного транспорту держави-агресора.

Організація прихованого вивезення тіл загиблих та поранених окупантів.

Прихована ротація особового складу армії-окупанта, який зазнав тяжких втрат під час боїв.

Підвезення додаткової техніки, боєприпасів, пального.

Скупчення наших громадян для використання їх як заручників та живого щита.

Раніше ми писали: