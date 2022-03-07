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Более 2 тыс. иностранных студентов застряли в Сумах из-за обстрелов – Верещук

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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7 марта, 18:23
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Среди студентов граждане стран Ближнего Востока, Средней Азии, Африки, Юго-Восточной Азии и многих других
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что оккупанты мешают эвакуации
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что оккупанты мешают эвакуации / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Российские военные блокируют эвакуацию иностранных студентов. В общей сложности 2046 иностранных студентов из 27 стран мира застряли в Сумах из-за российских обстрелов.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Facebook.

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"Взятие в заложники иностранных студентов. Именно этим занимаются россияне в Украине, блокируя их эвакуацию. Индия – 659 студентов, Китай – 160, Турция – 144, Нигерия – 400 студентов. Среди студентов граждане стран Ближнего Востока, Средней Азии, Африки, Юго-Восточной Азии, включая ЮАР, Казахстан, Сингапур и Саудовскую Аравию", написала Верещук.

По ее словам, в общей сложности 2046 иностранных студентов из 27 стран мира.

"Они все сейчас застряли в Сумах из-за российских обстрелов. Игнорируя обращение руководителей этих стран с просьбой предоставить гуманитарные коридоры студентам, россияне наслаждаются унижением целых стран. Даже таких как: Китай, Индия, Турция", отметила Верещук.

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Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий добавила, что все это показывает, что руководство РФ совсем утратило чувство реальности.

Если завтра удастся открыть гуманитарный коридор из Сум на Полтаву для женщин, детей и пожилых людей, то через этот коридор вытащат и иностранных студентов.

Эвакуация украинцев

"Укрзализныця" продолжает вывозить украинцев в безопасные места и в дополнение к поездам по графику назначает эвакуационные поезда. Расписание эвакуационных рейсов на 7 марта компания обнародовала в соцсетях.

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Сотрудница "Сегодня" Сандра Жукова рассказала, что так и не смогла перейти этой ночью границу и вернулась во Львов.

На выезде из города Ирпень Киевской области российские войска открыли огонь по мирному населению во время их попытки эвакуироваться из города.

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