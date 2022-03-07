Понад 2 тис. іноземних студентів застрягли у Сумах через обстріли – Верещук

Серед студентів громадяни країн Близького Сходу, Середньої Азії, Африки, Південно-Східної Азії та багатьох інших

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що окупанти заважають евакуації / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Російські військові блокують евакуацію іноземних студентів. Загалом 2046 іноземних студентів із 27 країн світу застрягли у Сумах через російські обстріли.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Facebook.

Реклама

"Взяття в заручники іноземних студентів. Саме цим займаються росіяни в Україні, блокуючи їхню евакуацію. Індія – 659 студентів, Китай – 160, Туреччина – 144, Нігерія – 400 студентів. Серед студентів є громадяни країн Близького Сходу, Середньої Азії, Африки, Південно-Східної Азії, включаючи ПАР, Казахстан, Сінгапур та Саудівську Аравію", – написала Верещук.

За її словами, загалом 2046 іноземних студентів із 27 країн світу.

"Вони всі нині застрягли в Сумах через російські обстріли. Ігноруючи звернення керівників цих країн з проханням надати гуманітарні коридори студентам, росіяни насолоджуються приниженням цілих країн. Навіть таких, як Китай, Індія, Туреччина", – зазначила Верещук.

Реклама

Міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій додала, що це показує, що керівництво РФ остаточно втратило почуття реальності.

Якщо завтра вдасться відкрити гуманітарний коридор із Сум на Полтаву для жінок, дітей та людей похилого віку, то через цей коридор витягнуть і іноземних студентів.

Евакуація українців

"Укрзалізниця" продовжує вивозити українців у безпечні місця та на додаток до поїздів за графіком призначає евакуаційні поїзди. Розклад евакуаційних рейсів на 7 березня оприлюднили у соцмережах.

Реклама

Співробітниця "Сьогодні" Сандра Жукова розповіла, що так і не змогла перейти цієї ночі кордон і повернулася до Львова.

На виїзді з міста Ірпінь Київської області російські війська відкрили вогонь по мирному населенню під час їхньої спроби евакуюватися з міста.

Читайте також: