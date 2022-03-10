"Такого мы не ожидали": Данилов назвал главный "сюрприз" в войне с РФ

Секретарь СНБО заявил, что украинская власть готовилась к нападению со стороны России

Алексей Данилов. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине власти готовились к полномасштабной войне с Российской Федерацией.

Про это заявил в эфире YouTube-трансляции "Радио Свобода" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Мы до последнего готовились"

По словам Данилова, в украинской власти не могли сказать обществу, что скоро будет война:

"Это было недопустимо, потому что это была одна из тактик Российской Федерации, чтобы у нас здесь начался хаос, в частности, в экономике. Поэтому мы до последнего держались, мы до последнего готовились. Мы четко понимали, что это произойдет".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. / Фото: Украинская правда

Кроме этого, он заявил то, чего не ожидала власть:

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"Единственное, что я могу сказать: мы не ожидали, что это произойдет со стороны непосредственно Беларуси. Такого "удара в спину" мы не ожидали. Мы не ожидали, что они пойдут везде по всем фронтам. Это для нас была неожиданность – это я могу сказать".

Также Алексей Данилов отметил, что в Украине ожидали, что будет обострение на харьковском, сумском направлении, а также со стороны Донецка и Луганска:

"Мы понимали, что они могут пойти из Крыма. Но то, что они пошли по всей нашей границе, включая Беларусь, – для нас это была довольно неприятная вещь. Но мы к этому также готовились".

Напомним, Алексей Данилов обратился в НАТО с просьбой о передаче боевой авиации и средствам ПВО. Такие шаги он назвал возможной альтернативой, которая могла бы заменить требование закрыть небо над Украиной.

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