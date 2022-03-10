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"Такого ми не очікували": Данілов назвав головний "сюрприз" у війні з РФ

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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10 березня, 23:32
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Секретар РНБО заявив, що українська влада готувалася до нападу з боку Росії
Олексій Данілов. Фото: колаж "Сьогодні"
Олексій Данілов. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні влада готувалася до повномасштабної війни з Російською Федерацією.

Про це заявив в ефірі YouTube-трансляції "Радіо Свобода" секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

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"Ми до останнього готувалися"

За словами Данілова, в українській владі не могли сказати суспільству, що скоро буде війна:

"Це було неприпустимо, тому що це була одна з тактик Російської Федерації, щоб у нас тут почався хаос, зокрема в економіці. Тому ми до останнього трималися, ми до останнього готувалися. Ми чітко розуміли, що це відбудеться".

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. / Фото: Ураїнська правда

Крім цього, він заявив те, чого не очікувала влада:

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"Єдине, що я можу сказати: ми не очікували, що це відбудеться з боку безпосередньо Білорусі. Такого "удару в спину" ми не очікували. Ми не очікували, що вони підуть скрізь по всіх фронтах. Це для нас була несподіванка – це я можу сказати".

Також Олексій Данілов зазначив, що в Україні очікували, що буде загострення на харківському, сумському напрямку, а також зі сторони Донецьку та Луганську:

"Ми розуміли, що вони можуть піти з Криму. Але те, що вони пішли по всьому нашому кордону включно з Білоруссю – для нас це було доволі неприємна річ. Але ми до цього так само готувалися".

Нагадаємо, Олексій Данілов звернувся до НАТО з проханням про передачу бойової авіації та засобів ПВО. Такі кроки він назвав ймовірною альтернативою, яка могла б замінити вимогу закрити небо над Україною.

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