Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 ☢ Атака на ЗАЕС 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Якщо НАТО не може закрити небо над Україною, ми закриємо його самі, дайте нам зброю – Данілов

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 березня, 14:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Україна потребує максимально швидкої та практичної допомоги
Олексій Данілов закликав НАТО надати Україні зброю для оборони неба
Олексій Данілов закликав НАТО надати Україні зброю для оборони неба / Фото: Колаж: Сьогодні

Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до НАТО з проханням про передачу бойової авіації і засобів ПВО. Такі кроки він назвав ймовірною альтернативою, яка могла б замінити вимогу закрити небо над Україною.

Про це Данілов написав у своєму Facebook.

Реклама

За його словами, Захід прокинувся 24 лютого, коли опинився на межі втрати всього того, що становить його сутність: цінності, мораль і принципи.

"Світ згуртувався навколо України і лінія між світлом і темрявою пролягла по лініях українських окопів", – сказав Данілов.

Як світ може допомогти захистити українське небо

Секретар РНБО подякував міжнародним партнерам за кожний патрон, голос на захист нашої держави та кожне слово в нашу підтримку.

Реклама

"Але саме зараз, у цей момент, у цей день, цю хвилину ми потребуємо максимально швидкої та практичної допомоги, від надання якої залежить українська перемога і не програш Заходу, це питання захисту українського неба – передача бойової авіації і засобів ПВО", – сказав Данілов.

Він додав, що від цього рішення залежить, чи буде Росія далі вбивати наших дітей і жінок, наших батьків і літніх людей.

"Чи безневинно вбиті, як янголи своїми крилами, закриють наше небо? Але як тоді буде почуватися весь інший світ? Якщо НАТО не хоче або неспроможне "закрити небо" над Україною, ми закриємо його самі, дайте нам зброю, якщо ваша зброя лежить у чохлах", – закликав Данілов.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров В Україну надходять тисячі тонн "гуманітарки" від сусідніх країн Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, день тринадцятий. Окупанти готуються до штурму Києва, а на РФ чекає дефолт – онлайн Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Підполковник Матуляк Геннадій Васильович. Під час бою за Гостомель, ризикуючи життям, прикрив побратимів та знищив скупчення техніки супротивника. Отримав звання Герой України із врученням ордена “Золота Зірка”. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Генерал-лейтенант Содоль Юрій Іванович. Командувач Морської піхоти. У боях за Волноваху врятував сотні українських бійців від оточення, організував успішний контрнаступ, вивів людей з-під удару ворога, за що отримав звання Герой України. Захищає рідний Маріуполь.
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти