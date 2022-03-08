Якщо НАТО не може закрити небо над Україною, ми закриємо його самі, дайте нам зброю – Данілов

Україна потребує максимально швидкої та практичної допомоги

Олексій Данілов закликав НАТО надати Україні зброю для оборони неба / Фото: Колаж: Сьогодні

Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до НАТО з проханням про передачу бойової авіації і засобів ПВО. Такі кроки він назвав ймовірною альтернативою, яка могла б замінити вимогу закрити небо над Україною.

Про це Данілов написав у своєму Facebook.

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За його словами, Захід прокинувся 24 лютого, коли опинився на межі втрати всього того, що становить його сутність: цінності, мораль і принципи.

"Світ згуртувався навколо України і лінія між світлом і темрявою пролягла по лініях українських окопів", – сказав Данілов.

Як світ може допомогти захистити українське небо

Секретар РНБО подякував міжнародним партнерам за кожний патрон, голос на захист нашої держави та кожне слово в нашу підтримку.

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"Але саме зараз, у цей момент, у цей день, цю хвилину ми потребуємо максимально швидкої та практичної допомоги, від надання якої залежить українська перемога і не програш Заходу, це питання захисту українського неба – передача бойової авіації і засобів ПВО", – сказав Данілов.

Він додав, що від цього рішення залежить, чи буде Росія далі вбивати наших дітей і жінок, наших батьків і літніх людей.

"Чи безневинно вбиті, як янголи своїми крилами, закриють наше небо? Але як тоді буде почуватися весь інший світ? Якщо НАТО не хоче або неспроможне "закрити небо" над Україною, ми закриємо його самі, дайте нам зброю, якщо ваша зброя лежить у чохлах", – закликав Данілов.

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