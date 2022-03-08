У Росії нічого не вийде: 15 світових країн постачають Україні військову допомогу

Міжнародні партнери регулярно допомагають Україні військовою технікою

США продовжують допомагати Україні

15 країн світу, включаючи США, постачають Україні військову допомогу. Про це повідомив журналістам речник Пентагону Джон Кірбі, пише Інтерфакс .

За його словами, США продовжують відправку військових вантажів до України, додавши, що "це стосується не лише нас, а й 14 інших країн".

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Також він нагадав, що в Україну направлено зі Сполучених Штатів додатково близько півтисячі військовослужбовців США до місць дислокації в Європі для посилення сил США, які вже знаходяться на східному фланзі НАТО".

Американські військові будуть розміщені таким чином, щоб реагувати на нинішню атмосферу навколо України та зміцнити потенціал стримування та оборони альянсу НАТО".

Також вкотре він нагадав позицію США.

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"Як раніше говорив президент Байден, ми не вводимо, і не вводитимемо війська в Україну", – сказав він.

Хто допомагає Україні зброєю