У Росії нічого не вийде: 15 світових країн постачають Україні військову допомогу

15 країн світу, включаючи США, постачають Україні військову допомогу. Про це повідомив журналістам речник Пентагону Джон Кірбі, пише Інтерфакс .
За його словами, США продовжують відправку військових вантажів до України, додавши, що "це стосується не лише нас, а й 14 інших країн".
Також він нагадав, що в Україну направлено зі Сполучених Штатів додатково близько півтисячі військовослужбовців США до місць дислокації в Європі для посилення сил США, які вже знаходяться на східному фланзі НАТО".
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Американські військові будуть розміщені таким чином, щоб реагувати на нинішню атмосферу навколо України та зміцнити потенціал стримування та оборони альянсу НАТО".
Також вкотре він нагадав позицію США.
"Як раніше говорив президент Байден, ми не вводимо, і не вводитимемо війська в Україну", – сказав він.
Хто допомагає Україні зброєю
- 1 березня до України прибула нова партія протитанкових ракетних комплексів Javelin.
- 13 лютого Литва відправила Україні партію зенітно-ракетних комплексів Stinger .
- 11 лютого стало відомо, що зі Сполучених Штатів Америки до України вирушив літак, який доставить гуманітарний вантаж Зокрема, протитанкові ракетні комплекси Javelin.
- 9 лютого до аеропорту "Бориспіль" прибув літак із військовою допомогою з Великобританії. Літак привіз військовий вантаж та обладнання для сил територіальної оборони Збройних Сил України. Також там є бронежилети, каски та інший вантаж.
- Крім того, цього ж дня до Києва прилетів 9-й літак з військовою допомогою із США . В аеропорт "Бориспіль" прибуло понад 80 тонн озброєння.
- 2 лютого уряд Польщі схвалило надання військової підтримки Україні . Україні нададуть найсучасніше польське обладнання – переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси. Крім того, у разі погіршення ситуації Польща готова приймати поранених та евакуювати мирне населення.
- Крім того, в Україні 3 лютого приземлився вже сьомий літак з військовою допомогою від США . Загалом нашій країні вже передано 500 тонн боєприпасів.
- Також Україна отримає гелікоптери, які раніше використовувалися афганськими чиновниками для втечі до сусідніх країн. ВСУ очікують отримати від США шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ.
- Крім того, за результатами переговорів Україна уклала новий союз із Великобританією та Польщею . Польський аналітик Лукаш Адамський вважає, що цей Союз допоможе у боротьбі проти російської агресії.