Окупанти не можуть воювати з ЗСУ, тому атакують мирних людей – звернення Резнікова (відео)

Міністр оборони звернувся до народу України – він запевнив, що кожен російський терорист відповість за скоєні проти людства злочини

Резніков розповів, як українці борються з окупантами / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ніхто у світі не вірив, що Україна встоїть проти армії окупантів та протримається так довго. Але наші військові не просто тримаються, а ще й переходять до контратак. Зараз це бачить весь світ і намагається осягнути зміни.

Про це Резніков сказав у відеозверненні.

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Основні тези:

Російські окупанти вбили більше мирних українців, ніж загинуло у бою наших військових із усіх структур сектору оборони: "Кремль бомбить школи, лікарні та пологові будинки. Москва нікого не захищає. Вона знищує. Вони не здатні воювати з нашою армією, гвардією, теробороною. Тому атакують найбільш незахищених".

В Україну передано десятки тисяч шоломів та бронежилетів, медикаменти, інші важливі речі.

Понад 100 тисяч українців вступило до лав тероборони.

Понад 200 тисяч наших громадян повернулися із Європи, щоб захищати свою країну.

До бойових підрозділів відправлятимуться ті, хто має відповідні навички, зброю та оснащення.

Ситуація в Україні 10 березня

Українські військові вже 15 днів відбивають атаки російських окупантів. Путінські війська не залишають спроб оточити Київ, але вони безуспішні. ЗСУ вже знищили цілий полк військових РФ неподалік столиці.