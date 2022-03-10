Вторгнення Росії, день 15-й. Обстріли Маріуполя та Охтирки, втрати окупантів та загрози з АЕС – онлайн

Україна понад два тижні бореться проти путінських військ – наші військові не дають їм просунуться, але виникають й інші проблеми – головне за 10 березня

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові вже 15 днів відбивають атаки російських окупантів. Путінські війська не залишають спроб оточити Київ, але вони безуспішні. ЗСУ вже знищила цілий полк військових РФ неподалік столиці. Тим часом загроза, пов'язана із захопленими АЕС, зростає. МАГАТЕ втратила зв'язок не лише із Чорнобильською, а й із Запорізькою станцією.

Сайт "Сьогодні" продовжує вести онлайн-репортаж про всі події, пов'язані з війною Росії проти України.

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10 березня

03:03 Глава Bellingcat Христо Грозєв вважає, що військові дії РФ проти України можуть закінчитися через тиждень, максимум 10 днів.

У РФ розуміють, що їхні позиції послаблюються, тому окупантам буде вигідно навіть називати цю війну закінченою. Адже доведеться зізнатися про втрати та визнавати провал. Росія може залишити війну на замороженому етапі

02:59 Польський сейм розглянув законопроект про допомогу громадянам України у зв'язку із вторгненням РФ. Він регулює зокрема питання законності перебування українських біженців у Польщі, а також грошових виплат їх одержувачам.

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02:35 Журналіст Юрій Бутусов повідомив про трагічну втрату у лавах ЗСУ. 9 березня загинув легендарний боєць Яшка Циганков. Чоловік із перших днів війни на Донбасі боровся з російськими окупантами. Він загинув у боях за Ізюм.

Яшка Циганков загинув у боях за Ізюм/Фото: колаж: "Сьогодні"

02:18 У Маріуполі через обстріл окупантів практично немає зв'язку та комунікацій, а вулиці всипані уламками бомб, будинків та тілами загиблих. Захисник Маріуполя із позивним "Калина" показав, як виглядає місто після двох тижнів війни РФ проти України. Обережно! Кадри не для людей зі слабкими нервами!

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01:52 Хакери РФ атакували український інтернет-провайдер Triolan. У абонентів зараз частково чи повністю немає доступу до Мережі. Працівники намагаються якнайшвидше зупинити зловмисників та відновити роботу мережі на всіх територіях.

"На жаль, ми спостерігаємо підлу стратегію ворога, який намагається пошкодити не лише наші будинки та інфраструктуру, а й порушити інформаційні мережі та залишити людей без зв'язку", – заявили у компанії.

01:48 У РФ переконані, що США розмістили в Україні лабораторії, де нібито виробляють хімічну зброю. Проте у Білому домі вже спростували цю брехню.

"Ми також бачили, як китайські чиновники повторюють ці теорії змови", – повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

01:22 Українські розвідники перехопили розмову російських офіцерів у районі Броварів, які готуються до наступу на Київ. Вони принесли приємну новину! ЗСУ практично розбили шостий полк, у окупантів багато втрат. Серед загиблих і командир полку.

00:52 У Генштабі розповіли про плани окупантів – окупанти можуть розпочати диверсії на військових об'єктах та об'єктах цивільної інфраструктури. Крім того, РФ не відмовляється від планів оточення Києва, продовжуючи наступати з Поліського та Сіверського напрямків.

00:44 У Міжнародному валютному фонді підтримали виділення для України екстреного фінансування 1,4 млрд. доларів. Гроші наша країна отримає у рамках інструменту швидкого фінансування.

Директор МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що влада України показала вражаючу реакцію на надзвичайні ситуації. Зокрема, щодо заходів щодо збереження доступності валютних резервів та зменшення невизначеності обмінного курсу.

00:39 Син британського депутата Бен Грант вирішив воювати за Україну проти окупантів. Він уже прибув до нашої країни, щоб приєднатися до бійців.

00:08 Випливли нові подробиці обстрілу пологового будинку та лікарні в Маріуполі. У РФ відверто зізналися, що їхні бомби потрапили туди не випадково. Речник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що там "влаштували вогневі позиції". Захарова на брифінгу назвала наших жінок нацбатами, а місця народження дітей — вогневими позиціями