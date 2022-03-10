Намагаються оточити Київ та готують диверсії. У Генштабі розповіли про плани окупантів

Українські захисники продовжують відбивати атаки окупантів і стримують наступ військ РФ у всіх напрямах. Частина військ уже втратила боєздатність, через що ворог переміщує до кордонів України військові частини з інших стратегічних напрямків.
Про це розповіли у Генштабі ЗСУ.
Білорусь постачає окупанту паливно-мастильні матеріали, а також дозволила використовувати залізничну інфраструктуру та аеродроми.
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У Генштабі уточнили, що окупанти можуть розпочати диверсії на військових об'єктах та об'єктах цивільної інфраструктури.
Ситуація на різних напрямках:
- Незважаючи на великі втрати, РФ не відмовляється від планів оточення Києва, продовжуючи наступати з Поліського та Сіверського напрямів.
- На Слобожанському напрямі супротивник рухається у бік населених пунктів Ізюм, Петрівське, Грушуваха, а також Сум та Охтирки.
- Наступальна операція йде і на Донецькому та Таврійському напрямах. Противник нарощує війська на Миколаївщині.
- У Чорноморській та Азовській операційних зонах окупанти продовжують ізольовувати район бойових дій. Кораблі ВМФ ЗС РФ знаходяться в районах мису Тарханкут та озера Донузлав.
Наразі ЗСУ з силами національного опору стримують масований наступ окупаційних військ.
Війна в Україні 9 березня
- Військові продовжують обстрілювати та вбивати мирних українців. Під черговий авіаудар знову потрапила Охтирка Сумської області – деякі будинки буквально знесли бомбами з лиця землі.
- Сили ЗСУ знищили ворожу базу в районі селища Дергачі, з якої обстрілювали міські райони Харкова За словами голови ОП Олега Синєгубова, окупанти відступили до Росії через кордон.
- Через російських окупантів Чорнобильська атомна електростанція залишилася повністю без електропостачання.
- Російські військові, які потрапляють у полон, розпочали зізнаватись у намірах захопити міста в Україні. Один із них розповів, що їхав не на навчання, а на війну в Україну.
- Тим часом ЧАЕС знеструмлена: через 48 годин може вирватися радіація. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.